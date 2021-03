Commerzbank und creditshelf weiten strategische Kooperation aus

Frankfurt am Main (ots) -



- Fortsetzung der seit 2019 erfolgreichen Zusammenarbeit mit dem Segment

Firmenkunden der Commerzbank

- Ausweitung auf das Segment Privat- und Unternehmerkunden und damit ergänzende

Finanzierungsmöglichkeiten für mittelständische Unternehmen mit einem

Jahresumsatz von bis zu 15 Millionen Euro

- Ab sofort profitieren auch creditshelf Kunden vom Produktangebot der

Commerzbank

- So ermöglichen creditshelf und Commerzbank ihren Kunden einen Zugang zu

innovativen und zukunftsweisenden Finanzierungslösungen



Die creditshelf Aktiengesellschaft und die Commerzbank AG intensivieren ihre

strategische Kooperation und weiten diese auf das Segment Privat- und

Unternehmerkunden aus.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Die seit 2019 bestehende Zusammenarbeit zwischen creditshelf und der Commerzbankwird weiter ausgebaut. Ab sofort können auch Kunden aus dem Segment Privat- undUnternehmerkunden der Commerzbank die Finanzierungslösungen von creditshelf inAnspruch nehmen. Die Erweiterung der Kooperation startet mit einer Pilotphase inder Marktregion Süd der Commerzbank. Im Segment Privat- und Unternehmerkundenbetreut die Commerzbank unter anderem Selbstständige, Freiberufler und kleineremittelständische Unternehmen.Für creditshelf bedeutet die Kooperation einen Zugang zu einer wichtigenZielgruppe, dem kleineren Mittelstand. Zukünftig können Unternehmerkunden voncreditshelf zudem vom Produktangebot der Commerzbank profitieren. Dies versetztcreditshelf in die Lage, noch stärker auf die individuellen Kundenbedürfnisseeinzugehen.Mit Blick auf die Kreditversorgung des deutschen Mittelstandes inmitten derCorona-Krise ist der Zeitpunkt zur Ausweitung der Kooperation günstig. DieZukunft liegt in einem modernen und durchlässigen Ökosystem-Banking zwischenBanken und ergänzenden Produktpartnern. Das gilt auch für das wichtigeKreditgeschäft mit dem deutschen Mittelstand.Dr. Daniel Bartsch, Gründungspartner und Marktvorstand von creditshelf, zudiesem wichtigen Meilenstein: "Ich freue mich, dass die Commerzbank unsereLösungen als ergänzenden Baustein für ihre vielen Mittelstandskunden alswertvoll ansieht. Ich bin überzeugt, dass wir auf dem Weg zu einem modularen,digitalen Ökosystem-Banking erst am Anfang stehen. Diese Entscheidung zeigt,dass die Commerzbank hier sehr visionär denkt."Oliver Haibt, Bereichsvorstand Vertrieb Unternehmerkunden in der Commerzbank,ergänzt:"creditshelf hat seit Start unserer Zusammenarbeit eindrucksvollbewiesen, mit welcher Professionalität und Leistungsfähigkeit sie unserProduktangebot ergänzen können. In einer sehr herausfordernden Zeit nutzen wir