Mönchengladbach (ots) - Das Landgericht Koblenz hat den Autobauer Fiat ChryslerAutomobiles (FCA) für Abgasmanipulationen an einem Wohnmobil vom Typ Roller teamZefiro 266TL Fiat Ducato 2 mit 150 PS zu Schadenersatz wegen vorsätzlichersittenwidriger Schädigung nach § 826 BGB verurteilt. In diesem Fahrzeug ist einDieselmotor vom Typ Multijet mit einem Hubraum von 2.2 Litern und der AbgasnormEuro 6 verbaut. Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ist seit dem 16.01.2021 durchdie Fusion mit Groupe PSA (PSA) in der Automobilholding Stellantis N.V.aufgegangen und damit für zukünftige Schadensersatzklagen verantwortlich.Der Abgasskandal hat auch die Reisemobilbranche und damit die Wohnmobile mitDieselmotoren erfasst. Der Autobauer Fiat Chrysler Automobiles (FCA) und seinSchwesterkonzern CNH Industrial mit der Marke Iveco sollen bei einer ganzenReihe von kostspieligen Reise- und Wohnmobilen, Transportern und auch Diesel-Pkwin den Jahren 2014 bis 2019 mit Schummel-Software bei der Abgassteuerunggearbeitet haben. So hat die Deutsche Umwelthilfe (DUH) nun in einem Gutachtenfestgestellt, dass zwei Fiat-Reise- beziehungsweise Wohnmobile der AbgasnormEuro 5 die zulässigen Werte für den Ausstoß von giftigen Stickoxiden "beiWeitem" übersteigen. Der Ducato 150 Multijet (Pilote G700G) beispielsweiseüberschreitet den erlaubten Stickoxidgrenzwert im realen Fahrbetrieb um denFaktor 6,9, der Ducato 150 Multijet (Dethleffs T7150) um das 9,9-Fache.Jetzt hat das Landgericht Koblenz (Urteil vom 01.03.2021, Az.: 12 O 316/20) FCAverurteilt, an einen geschädigten Verbraucher einen Betrag in Höhe von 52.484,12Euro nebst Zinsen hieraus in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem jeweiligenBasiszinssatz zu zahlen. Zudem muss die Beklagte den Kläger von den durch dieBeauftragung der Prozessbevollmächtigten des Klägers entstandenenvorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten in Höhe von 3.352,86 Euro freistellen unddie Kosten des Rechtsstreits tragen. Streitgegenständlich ist ein Wohnmobil vomTyp Roller team Zefiro 266TL Fiat Ducato 2 mit 150 PS. In diesem Fahrzeug istein von der Beklagten hergestellter Dieselmotor vom Typ Multijet mit einemHubraum von 2.2 Litern und der Abgasnorm Euro 6 verbaut."Der Motor ist so konstruiert, dass die gesetzlich vorgeschriebeneAbgasnachbehandlung circa 22 Minuten nach jedem Motorstart deaktiviert wird. Dader Testlauf auf einem Abgasprüfstand nach dem Neuen Europäischen Fahrzyklus nurrund 20 Minuten andauert, führt die Deaktivierung der Abgasnachbehandlung dazu,