Plant&Co eröffnet zweite YamChops-Filiale in Montreal

- YamChops neuer Standort in Montreal bietet beliebte pflanzliche & vegane Lebensmittel an

Toronto (Ontario), 9. März 2021 - Plant&Co. Brands Ltd. (CSE: VEGN, FWB: VGP, OTCPK: VGANF) („Plant&Co“ oder das „Unternehmen“), ein modernes Gesundheits- und Wellnessunternehmen, das köstliche Lebensmittel auf pflanzlicher Basis entwickelt, freut sich bekannt zu geben, dass es die Pläne zur Eröffnung einer zweiten kanadischen Filiale der beliebten veganen Metzgerei YamChopsTM ~ Grown Not Raised TM ~ ("YamChops") in Montreal, Quebec, abgeschlossen hat.

YamChops, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Plant&Co, hat sich auf die Zubereitung, den Vertrieb und den Einzelhandelsverkauf von über 48 eigenen Fleischsorten auf pflanzlicher Basis - Hühnchen und Schweinefleisch - sowie Fisch und mehreren weiteren köstlichen veganen Lebensmitteln spezialisiert.

„Der neue Standort in Montreal ist der erste von vielen weiteren, während wir mit einer aggressiven Expansion in Quebec, im restlichen Kanada und in ganz Nordamerika beginnen“, sagte Shawn Moniz, CEO von Plant&Co. „Das Design der YamChops-Einzelhandelsstandorte bietet uns die Möglichkeit, an großartigen Standorten zu einem Bruchteil der Kosten anderer Lebensmittelgeschäfte zu expandieren. Unser solider E-Commerce stellt außerdem eine einfache und intuitive Methode für Online-Bestellungen dar. Dies ist ein einfaches, aber effektives Geschäftsmodell, um unsere Reichweite auf den Märkten für Lebensmittel auf pflanzlicher Basis in Nordamerika zu vergrößern. Wir erweitern nicht nur die Anzahl der Standorte, sondern auch unser Sortiment an qualitativ hochwertigen Produkten auf pflanzlicher Basis, die zu unseren Bestsellern Montreal Style „Steak“, Szechuan „Beef“ und Chick*n Schnitzel passen.“

Nach dem Vorbild von Starbucks verfolgt Plant&Co einen systematischen Ansatz für die Eröffnung von YamChops-Standorten. Die Standorte werden kleine, aber effiziente Metzgereien sein, die eine einfache Umgestaltung, einen effizienten Betrieb, niedrigere Kosten und insbesondere eine rasche Expansion ermöglichen. Das Design wird wie beim ersten Standort von YamChops in Toronto sein – unterhaltsam, schick und voll mit köstlichen Lebensmitteln auf pflanzlicher Basis. Ebenso wie in Toronto werden die zukünftigen YamChops-Standorte beliebte und wohlhabende Gegenden im Zentrum von Großstädten abzielen.