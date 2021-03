Evergold meldet hochgradige Gold- und Silberergebnisse von Snoball, Feldsaison 2020 auf dem Snoball-Projekt damit abgeschlossen

Toronto, Kanada - 9. März 2021 - Evergold Corp. (WKN: A2PTHZ, TSX-V: EVER) („Evergold” oder das „Unternehmen”) (www.evergoldcorp.ca) freut sich, weit verbreitete starke und lokal sehr hochgradige Gold- und Silberwerte aus Gesteinsproben und Feinerzen im Felsschutt bekanntzugeben, die auf dem Snoball-Projekt im Nordwesten von British Columbia, Kanada, am Pyramid Peak in der neu bezeichneten „C-Zone“ identifiziert wurden. Das Unternehmen freut sich außerdem, Bohrergebnisse für das letzte Loch der Snoball-Bohrkampagne 2020, SB20-013, bekanntzugeben, bei dem ein hochgradiger Goldabschnitt mit 18,40 g/t Au und 5,63 g/t Ag über 1,60 m gebohrt wurde. Dies verstärkt das Muster hochwertiger Gold-Silber-Abschnitte, das durch frühere Bohrergebnisse im Jahr 2020 ermittelt wurde. Alle Bohrungen im Jahr 2020 wurden von der Gipfelplattform auf Pyramid Peak durchgeführt, und die meisten Löcher wurden nach Südwesten gebohrt (Siehe Abbildung 1 im Anhang).