Golding Capital Partners GmbH: Weiteres Rekordjahr: Golding knackt 10-Milliarden-Euro-Marke

Weiteres Rekordjahr: Golding knackt 10-Milliarden-Euro-Marke

München, 9. März 2021 - Trotz eines historisch herausfordernden Marktumfeldes konnte Golding Capital Partners, einer der in Europa führenden Asset Manager für Alternative Investments, sein Rekordergebnis aus 2019 im vergangenen Jahr nochmals übertreffen. In 2020 vertrauten institutionelle Investoren dem Münchner Asset Manager insgesamt rund 1,5 Mrd. Euro frisches Kapital an. Damit überschreitet Golding erstmals in der über 20-jährigen Unternehmensgeschichte die historische Marke von 10 Milliarden Euro Assets under Management (AuM) und baut seine Position im internationalen Wettbewerb weiter aus. Auch in 2021 will Golding den Wachstumskurs durch eine zusätzliche Verstärkung des Teams und vielfältigen Anlagelösungen für institutionelle Investoren fortsetzen.

Von über 60 institutionellen Investoren, allen voran Versorgungswerke, Versicherungen und Finanzinstitute, konnte Golding die neuerliche Rekordsumme von rund 1,5 Milliarden Euro einwerben. Gleichzeitig hat der Münchner Asset Manager für die Investoren 1,4 Milliarden Euro in Primary-, Secondary- und Co-Investments über alle Anlageklassen investiert, eine Steigerung von rund 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Neben dem klassischen Fondsgeschäft zeigte sich erneut der Bereich der individuellen Managed Accounts wachstumsstark. Sowohl bestehende Mandate wurden weiter aufgestockt als auch neue namhafte Managed Accounts hinzugewonnen. Zudem schloss Golding erst vor wenigen Wochen seinen bislang größten Buyout-Dachfonds mit einem Rekordvolumen von 375 Millionen Euro - ein weiterer Vertrauensbeweis der Investoren und Meilenstein für den Münchner Asset Manager.