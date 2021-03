Trax und Roamler starten gemeinsam einen Crowd-basierten Store-Auditing-Service für CPG-Unternehmen in Europa

Trax , ein führender Anbieter von Computer-Vision- und Retail Analytics für den Einzelhandel, und Roamler , ein europäisches Technologieunternehmen mit Schwerpunkt auf Crowd-basierten Lösungen für Field-Marketing, meldeten heute die Bildung einer neuen Partnerschaft, um Unternehmen der Konsumgüterindustrie (Consumer Packaged Goods, CPG) in Europa einen Store-Audit-Service für den Einzelhandel anzubieten, der die Kräfte von Computer-Vision und Gig Economy vereint.

Roamler beautragt Crowd-basierte Arbeitskräfte mit der Erfassung von Regalfotos im Einzelhandel. Die Photos werden von der unternehmenseigenen Computer-Vision-Plattform von Trax verarbeitet, um Herstellern eine genauen Momentaufnahme der Regalbedingungen am POS zu ermöglichen. Je nach Standort, Qualifikation und Erfahrungsniveau verbindet Roamler erfahrene Einzelhandelsmitarbeiter mit CPG-Kunden. Dieser vollständig integrierte Service dient Herstellern als kosteneffiziente und flexible Erweiterung des Vertriebs- und Außendienstnetzes. Unternehmen erhalten zeitnahe Erkenntnisse der tatsächlichen Regalsituation, identifizieren Performance-Lücken effektiv und können schnell korrigierende Massnahmen ergreifen. Die daraus enstehenden datenbasierte Entscheidungen fördern stark das Umsatzwachstum der Unternehmen und das Einkaufserlebnis der Kunden.

„Wir freuen uns sehr, dass wir unseren CPG-Kunden agile Crowdworker für eine bessere operative Flexibilität und tiefere Einblicke am POS anbieten können, die durch Trax Computer-Vision unterstützt wird,“, so Martijn Nijhuis, mitbegründer von Roamler. „Zusammen mit Trax können wir den Zustand am POS auf granuläre und umsetzbare Weise sichtbar machen.“

Bereits heute unterstützen Trax und Roamler das Unternehmen Unilever bei der Verbesserung seiner Produktverfügbarkeit in Hunderten von Läden in Belgien und Italien. Trax-Analytics und Insights, die aus den erfassten Regalfotos gewonnen werden, ermöglichen es Unilever Unregelmäßigkeiten am POS zu erkennen, verbessernde Maßnahmen zu ergreifen und deren Ergebnisse prüfbar zu messen. Außendienstmitarbeiter von Unilever können sich nun auf höherwertige Aufgaben konzentrieren, die Marktdurchdringung erhöhen und Verkausstellen mit größeren Umsatzchancen priorisieren.