JEFFERIES belässt DEUTSCHE POST AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Aktie der Deutschen Post nach angehobenen Zielen für 2021 und 2023 auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Die neuen Prognosen des Logistikkonzerns zum Ergebnis vor Zinsen und Steuern für das laufende Jahr und das Jahr 2023 entsprächen den Erwartungen am Markt, schrieb Analyst David Kerstens in einer ersten Reaktion am Dienstag./ck/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2021 / 01:43 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2021 / 01:43 / ET





