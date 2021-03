09.03.2021 – Nicht alles läuft rund bei den Beteiligungen der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8), wie wir dieses Jahr bei der Beteiligung Office Discount sehen mussten . Und bisher gab es dieses Jahr „nur“ einen kleineren Add-on-Zukauf in Schweden. Wird also Zeit für die angekündigten „Einkaufspreise in der derzeitigen Marktsituation“ – insbesondere wenn man sich den „kleineren“ Konkurrenten anschaut – die Mutares – hier agb es dieses Jahr bereits wesentlich mehr „Leben“, sprich Transaktionen.

Heute nutzte der CEO ein eher „untergeordnetes Ereignis“ für ein klares Commitment

Zuerst die Meldung: „Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN DE000A0JK2A8) hat heute den Einzug von 1.000.000 eigenen Aktien, die im Rahmen von Aktienrückkaufprogrammen erworben wurden, beschlossen. Dies entspricht rund 3,16 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft.“ Die im Rahmen des durchgeführten Rückkaufprogramms erworbenen Aktien reduzieren das Grundkapital immerhin um 3,16 %. Also müssten rein theoretisch die übrigen Aktien jetzt 3,16 % mehr Anteil am Unternehmen repräsentieren und also zumindest theoretisch auch soviel mehr „wert“ sein. Theoretisch. Jedenfalls eine gute Nachricht für die aus dem Kurstief kommenden Aktionäre.

Und in diesem Zusammenhang äussert sich nun der CEO mit klaren Worten. „Die Entwicklung des Unternehmenswert im Interesse unserer Aktionäre steht ganz oben auf meiner Agenda. Der heute verkündete Aktieneinzug ist ein Baustein hierfür und dient der Erhöhung der prozentualen Beteiligung der AURELIUS Aktionäre am Unternehmen“, so Matthias Täubl, CEO der AURELIUS Equity Opportunities.

„Hinzu kommt eine deutlich intensivierte Kommunikation mit den verschiedenen Kapitalmarktteilnehmern und zusätzliche Maßnahmen zu der im vergangenen Herbst begonnenen Transparenzinitiative. Wir sind mit dem bestehenden Portfolio sehr gut durch die vergangenen zwölf Monate gekommen. Darüber hinaus bin ich zuversichtlich, dass wir dieses Jahr wieder deutlich mehr Unternehmenstransaktionen tätigen werden – voraussichtlich sogar noch im 1. Quartal die ein oder andere. Wir blicken daher sehr optimistisch auf die vor uns liegenden Monate und arbeiten intensiv daran, diese Themen mit entsprechenden Fakten zu unterlegen.“