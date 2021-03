Frankfurt am Main (ots) - 94 Prozent der Automobilunternehmen sehen vor allem in

der Produktion umfangreiche Einsparmöglichkeiten durch den Einsatz von Big Data

& Analytics. So lautet eine der vielen Optimierungschancen in der Trendstudie

"Big Data & Analytics in der Automobilindustrie" von BearingPoint, in der die

Technologie- und Managementberatung seit 2016 regelmäßig Entscheider bei

Automobilherstellern und Tier 1-Zulieferern in Deutschland zu den Themen

Umsetzung, Herausforderungen und Chancen von Big Data & Analytics befragt.



Die Anzahl der nutzenbringenden Anwendungsfälle von Big Data & Analytics wächst

in der deutschen Automobilindustrie stetig an. Dennoch ist die Vielzahl der

mittlerweile existierenden Einsatzmöglichkeiten in den einzelnen

Unternehmensfunktionen oft noch unbekannt. Ein Grund: fehlende Big-Data &

Analytics-Expertise und fehlende Transparenz des möglichen Einsparvolumens. Das

zeigt die aktuelle Studie "Big Data & Analytics in der Automobilindustrie" der

Technologie- und Managementberatung BearingPoint, für die mehr als 200

Entscheider bei Automobilherstellern und Tier 1-Zulieferern in Deutschland

befragt wurden.









Big Data & Analytics-Methoden sind bei 59 Prozent der Unternehmen bereits im

Einsatz oder in der Erprobung. Im Jahr 2016, als die Studienteilnehmer noch

überwiegend in der Pilotierungs- und Definitionsphase von Big Data & Analytics

waren, lag der Anteil bei 31 Prozent. Die größten Steigerungen der

Wettbewerbsfähigkeit werden dabei in der Wirtschaftlichkeit der Big Data &

Analytics-Anwendungen, in deren Vielfalt sowie in deren Unterstützung von

Geschäftsprozessen gesehen.



Christoph Landgrebe, Partner bei BearingPoint: "Die gute Nachricht vorneweg: Die

Unternehmen haben in Sachen Big Data inzwischen die Zeichen der Zeit und das

enorme Potenzial dieser Technologie erkannt. Doch auch wenn die Kurve der Big

Data-Nutzung bei den deutschen Unternehmen kontinuierlich ansteigt, im

internationalen Vergleich fährt man der Konkurrenz noch deutlich hinterher. Es

geht einfach zu langsam voran, was leider immer noch mit der fehlenden

Inhouse-Expertise zu tun hat. Die Unternehmen brauchen dringend datengetriebene

Pilotprojekte mit Unterstützung von Fachexperten aus den jeweiligen

Unternehmensfunktionen, eine professionelle Software-Auswahl sowie eine

unternehmensweite Nutzung von Big Data & Analytics-Technologien. Nur dann wird

man der Konkurrenz auf Augenhöhe begegnen und in einem der wichtigsten

Zukunftsmärkte mitfahren können."



Einsatzmöglichkeiten oftmals nicht bekannt - Transparenz noch zu gering



