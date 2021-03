Das sind atemberaubende Aussichten für alle Anleger der Plug Power-Aktie! Wird das Unternehmen aus der Wasserstoff-Branche an diese genialen Kursaussichten anknüpfen können und weiter Erfolge feiern oder bald wieder den Abgang machen? Plug Power gehört eigentlich zu den Big Playern auf dem Aktienmarkt und hatte sich in der Spitzengruppe festgesetzt!

Hier wird man sich in den kommenden Wochen wieder einiges erhoffen können. Die Aktie wird weiter in den Himmel schießen und die Anleger beglücken. Die Frage ist nur, ob Plug Power an das All-Time-High wieder herankommen kann oder ob dieser Weg noch zu ambitioniert ist. Man sollte sich kleine Ziele stecken, bevor es wieder so eine rasante Achterbahnfahrt wird!

Nun hat Plug Power, der Wasserstoff-Konzern aus den USA, wieder in die Spur gefunden. Wenn man diesen Kurs halten kann, ist man im Nu wieder auf seinen alten Werten wie vor dem Aktiencrash. Heute kann man zu Tagesbeginn bereits ein starkes Plus von 5,07 Prozent feiern. Gegenüber dem Montags-Wert ist das ein Zuwachs um 1,64 Euro auf satte 33,87 Euro!

