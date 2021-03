Discount-Zertifikate eignen sich grundsätzlich für alle Anleger, die einen defensiven Einstieg in den Pharma-Blue-Chip AstraZeneca suchen.

AstraZeneca (GB0009895292) ist in Kontinentaleuropa wegen der Lieferverzögerungen beim Coronavirus-Impfstoff in die Kritik geraten. Im Unterschied zu BioNTech und Moderna führt der Pharmariese ein deutlich größeres und diversifizierteres Produktportfolio und bietet neben Impfstoffen auch Therapien bei Atemwegserkrankungen, Herz-Kreislauf- und Stoffwechselkrankheiten, Krebs und neurologischen Erkrankungen an. Diese Diversifikation auf Produktebene führt zu einer wesentlich geringeren Volatilität der Aktie. Dennoch gibt’s den soliden Blue Chip aktuell für rund 70 britische Pfund – gerade mal 10 Pfund über dem Corona-Tief vom März 2020. Anleger, die mit Discount einsteigen, können auf dem niedrigen Niveau bereits von einer Seitwärtsbewegung profitieren.

Discount-Strategien Juni