Andreas Heubach führt das Familienunternehmen Heubach Edelmetalle bereits in dritter Generation.

In Schwaig bei Nürnberg, verkehrstechnisch günstig in unmittelbarer Nähe des Autobahnkreuzes A3-A6-A9 Schwaig", liegt das Ladengeschäft. Der Versandhandel wurde in separate Räume ausgelagert. Ich unterhielt mich mit Andreas Heubach über klassische und virtuelle Anlagemöglichkeiten, die Zukunft des Goldhandels und die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf sein Geschäftsmodell.

Herr Heubach, Elon Musk hat jüngst öffentlichkeitswirksam in den Bitcoin investiert – und einen weltweiten Run auf die wichtigste Kryptowährung ausgelöst. Als inhabergeführtes Handelshaus beschäftigt sich Heubach Edelmetalle seit 1959 mit dem Wunsch der Menschen nach einer sicheren und auch anonymen Anlagemöglichkeit. Bedrohen Kryptowährungen Ihre Existenz?

Nein keineswegs – ich sehe dies eher als Alternative, denn die Anlagemöglichkeiten sind knapper geworden. Nachdem wir keinen Zins mehr bekommen bzw. unter einem Negativzins leiden, sind die traditionellen Anlageklassen wie Sparbuch, Versicherungen, Anleihen unattraktiv geworden. Ich sehe in der heutigen Zeit Sachwerte ganz weit vorne, wie zum Beispiel Aktien und Edelmetalle – und neuerdings auch als Beimischung den Kryptomarkt. Das Problem ist aber, dass sich Investoren und Sparer primär auf die Aktien und Edelmetalle konzentrieren werden – also auf einen Markt, den die meisten noch nicht verstehen. Konservatives Sparen und Absichern funktioniert hingegen über Edelmetalle.



Es gab immer wieder Bestrebungen von Regierungen, den Handel mit Gold zu unterbinden oder zumindest stark zu regulieren. Wie sieht aktuell die Situation in Deutschland aus?



Jeder Staat möchte die Geldströme kennen, um diese zu regulieren zu kontrollieren und zu besteuern. Den Staat interessiert unser Onlinegeschäft, also wer Edelmetalle kauft, keineswegs. Mit großer Sorgfalt wird aber das Bargeldgeschäft überwacht – mit dem Fokus, Geldwäsche zu unterbinden. Daher wurde die Freiheit stückweise zurückgenommen von 15.000€ auf 10.000€ – und im Moment auf 2.000€. Dies wird wohl leider noch nicht das Ende der Fahnenstange sein, wir rechnen demnächst mit 1.000€.