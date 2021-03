Canada Goose eröffnet zweiten Store in Deutschland (FOTO)

Frankfurt (ots) - Canada Goose kündigt heute die Eröffnung seines zweiten

deutschen Stores für das Frühjahr 2021 an. Nach der neuesten Eröffnung in Berlin

im vergangenen Herbst hat die Performance Luxusmarke nun Frankfurt als nächste

Retail-Destination in Deutschland ins Visier genommen und damit die fünfte auf

dem europäischen Markt. Der Frankfurter Store bringt die unvergleichliche Wärme

und Funktionalität von Canada Goose in die pulsierende Finanzmetropole

Deutschlands und beherbergt auch den hochgelobten Cold Room - eine Premiere im

Land.



Der neue Store befindet sich am Schnittpunkt von Geschichte und Mode auf dem

berühmten Rathenauplatz im Zentrum der Stadt. Der zweistöckige Laden befindet

sich inmitten von Luxusmarken und enthält den ersten Cold Room des Landes, einen

wettergesteuerten Anproberaum, der das Draußen nach drinnen bringt. Der 7,6

Quadratmeter große Raum ist so konzipiert, dass die Kunden das Produkt in der

Umgebung testen können, für die es eigentlich gedacht ist. Die Temperaturen im

Cold Room sinken auf bis zu -25 Grad, während Schnee simuliert wird, um

arktische Wetterbedingungen im Raum aufrechtzuerhalten und das reale Erlebnis zu

verstärken.







deutscher Handwerkskunst und weist Designdetails auf, die vor Ort beschafft und

produziert wurden: vom verkehrs- und abriebfesten graublauen Innensteinboden bis

hin zu ausgewählten Möbelstücken.



Das Unternehmen hat vor kurzem die Plattform HUMANATURE ins Leben gerufen, um

seine auf Nachhaltigkeit und Werten basierenden Initiativen zu vereinen.

HUMANATURE ist die treibende Kraft hinter dem Versprechen der Marke, den

Planeten kalt und die Menschen auf ihm warm zu halten. Dieses Versprechen ist in

jeden Aspekt der Unternehmenstätigkeit eingebettet, von der ersten Sustainable

Impact Strategy, die letztes Jahr am Earth Day im April vorgestellt wurde, bis

hin zu nachhaltig gestalteten Produkten, wie dem neuen Standard Expedition

Parka, der aus recycelten und ungefärbten Stoffen, 100 Prozent

verantwortungsvoll beschafften Daunen und wiederverwertetem Pelz hergestellt

wird.



Canada Goose hält die Menschen warm, indem es Communities ehrt und belebt,

philanthropischen Bemühungen Priorität einräumt und Kultur durch Kunst fördert.

Um die Verbundenheit der Marke mit dem Norden zu unterstreichen, fördert Canada

Goose insbesondere die Kunst aus dieser Region in allen internationalen Stores.

Das Programm konzentriert sich darauf, kanadische und arktische Erzählungen



