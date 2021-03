La plateforme de mobilité FREENOW et l'opérateur de micro-mobilité TIER annoncent un partenariat stratégique à travers l'Europe.

Paris (ots) - Les trottinettes et les scooters électriques TIER seront intégrés

dans l'application de mobilité FREENOW.



- TIER mettra tous ses scooters et trottinettes électriques à disposition dans

l'application FREENOW en Allemagne et en France. C'est un premier pas vers une

collaboration plus vaste.



- À partir d'avril 2021, le partenariat débutera avec le lancement dans huit

villes allemandes, suivi de près par la France. D'autres villes d'Europe seront

lancées tout au long de l'été.





FREENOW, la plateforme de mobilité multimodale leader en Europe, et TIER, leprincipal fournisseur européen de micro-mobilité dont la mission est deconstruire la mobilité de demain, ont annoncé aujourd'hui la signature d'unpartenariat stratégique. À partir du mois d'avril, les trottinettes et lesscooters électriques de TIER pourront être réservés via l'application FREENOW.Le partenariat sera lancé dans huit villes allemandes puis en France. D'autresvilles d'Europe seront lancées tout au long de l'été.Grâce à cet accord, des milliers de trottinettes et de scooters électriquespourront être réservés via l'application FREENOW. Pour démontrer l'engagementdes deux entreprises en faveur du développement durable, TIER reprendra les 5000 trottinettes électriques FREENOW pour les remettre aux couleurs de TIER etles intégrer à sa flotte. Pour les deux entreprises, les déplacements plusécologiques et moins polluants sont essentiels. TIER et FREENOW ont annoncé êtreneutres sur le plan climatique et les entreprises souhaitent concentrer leursefforts sur des solutions de micro-mobilité verte afin de supporter l'accord deParis sur le climat. Cette démarche s'inscrit dans l'engagement de FREENOW dedevenir Net-Zéro Carbone d'ici à 2030 avec une flotte zéro émission.Les besoins de mobilite? e?voluant en permanence, ce partenariat marque unenouvelle e?tape pour FREENOW qui propose déjà des services de VTC et taxis ainsique des services de micro-mobilité comme des vélos, scooters et trottinettesdans les 100 villes d'Europe où elle opère.En France, l'intégration des trottinettes TIER viendra compléter le service deVTC déjà existant. Les utilisateurs FREENOW pourront utiliser leur compte pourréserver une trottinette au même prix que sur l'application TIER.Lawrence Leuschner, cofondateur et PDG de TIER, indique : " Notre mission deconstruire la mobilité de demain consiste en grande partie à créer despartenariats solides afin d'élargir l'accès de tous à des solutions de mobilitédurables, facilement accessibles et multimodales. Faire équipe avec l'une des