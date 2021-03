FREE NOW und TIER starten strategische Partnerschaft in Europa

Berlin/Hamburg (ots) - Europas führender Anbieter im Bereich Mikromobilität TIER

integriert sein E-Scooter- und E-Moped-Angebot in die FREE NOW App



- FREE NOW macht TIER E-Scooter und E-Mopeds in Deutschland und Frankreich in

seiner App verfügbar





- Die Partnerschaft startet im April dieses Jahres in acht deutschen Städten.Frankreich und weitere europäische Märkte folgen in den kommenden MonatenDer führende Mikromobilitäts-Anbieter TIER geht eine Partnerschaft mit Europasführender Mobilitätsplattform FREE NOW ein und integriert sein E-Scooter- undE-Moped-Angebot in die FREE NOW App. In Deutschland werden die Fahrzeuge vonTIER ab April in acht deutschen Städten über FREE NOW verfügbar sein, imnächsten Schritt geht das Angebot dann auch in Frankreich in der FREE NOW App anden Start. Die Partnerschaft soll in den Sommermonaten auf weitere europäischeStädte ausgeweitet werden.Mit der Kooperation zwischen FREE NOW und TIER können dann mehrere tausendE-Scooter und E-Mopeds über die FREE NOW App gebucht werden. Beide Unternehmenunterstreichen mit der strategischen Partnerschaft ihr Engagement fürNachhaltigkeit und Umweltbewusstsein. TIER wird insgesamt 5.000 E-Scooter vonFREE NOW übernehmen, diese umgestalten und sie in die eigene Flotte integrieren.Sowohl für FREE NOW als auch für TIER steht grüne Mobilität im Fokus. BeideUnternehmen sind nicht nur klimaneutral, sondern treiben nachhaltigeMobilitätsoptionen voran, um die Ziele des Pariser Klimaabkommens so früh wiemöglich zu erreichen."Unsere Mission ist es, Mobilität zum Guten zu verändern. Nur mit starkenAllianzen können wir erreichen, dass multimodale Mobilitätslösungen leichterzugänglich sind und genutzt werden. Die Zusammenarbeit mit FREE NOW als eine derführenden europäischen Mobilitätsplattformen bietet uns die Möglichkeit, denZugang zu unserem Mikromobilitätsservice in Deutschland, Frankreich und andereneuropäischen Ländern umfassend zu erweitern", sagt Lawrence Leuschner,Mitgründer und CEO von TIER .Marc Berg, CEO von FREE NOW , fügt hinzu: "Die Partnerschaft mit TIER ist einstarker Beweis für unser Engagement als multimodale Mobilitätsplattform. Wirverfolgen dabei ein klares Ziel: Wir wollen den Menschen intelligente undvernetzte Mobilitätslösungen für den urbanen Raum anbieten und gleichzeitigStädte entlasten. Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit TIER ein umfassendes undnachhaltiges E-Scooter-Angebot in vielen europäischen Städten zu starten unddieses zukünftig zu erweitern. Konsumenten wünschen sich eine App, in der sieverschiedene Mobilitätsdienstleistungen buchen können, um schnell und