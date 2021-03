nCino baut seine Services ab sofort mit neuem Team in Deutschland aus

Nach dem Börsengang im Juli 2020 expandiert der Finanzdienstleister weiter in Mitteleuropa

FRANKFURT, March 09, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- nCino, ein weltweit agierender Pionier im Bereich Cloud-Banking und für Software Lösungen zur digitalen Transformation von Finanzinstituten mit Hauptsitz in den USA, gibt heute den Ausbau seines Angebots auf dem deutschen Markt bekannt. Das Team unter der Leitung von Jens Treskatis, Area Vice President bei nCino, ist für die regionale Entwicklung des Unternehmens in der DACH-Region verantwortlich. nCino baut seine Aktivitäten in der Region zu einem Zeitpunkt aus, wo der Transformationsdruck bei den lokalen Finanzinstituten – bedingt durch den digitalen Wandel und zusätzlich verstärkt durch die Corona-Pandemie – besonders hoch ist. Das cloudbasierte nCino Bank Operating System mit der integrierten KI-Lösung nCino IQ unterstützt Finanzinstitute dabei den Kundenservice zu verbessern, Prozesse zu optimieren, Regularien einzuhalten, Kosten zu senken und somit insgesamt ihre Effizienz nachhaltig zu steigern. Nach dem überaus erfolgreichen Börsengang im vergangenen Jahr und der schnellen Expansion in ganz EMEA arbeitet nCino bereits mit mehr als zwanzig Finanzinstituten in dieser Region zusammen.



Von Bankern für Banker

Das Unternehmen wurde 2011 von einem Team aus Bankern gegründet, das die zentrale Plattform, das nCino Bank Operating System, aus eigenen praktischen Erfahrungen heraus für Finanzinstitute entwickelt hat. Die Cloud-basierte Lösung mit einer End-to-End-Plattform digitalisiert, automatisiert und rationalisiert ineffiziente und komplexe Prozesse sowie Arbeitsabläufe. Es werden Silos aufgebrochen und die verschiedenen Funktionen wie Customer Relationship Management (CRM), Kunden-Onboarding, Kredit- oder Einlagenkontoeröffnung, Kreditvergabe, Workflow, Kreditanalyse, Dokumenten Management und direkte Berichtsfunktionen miteinander kombiniert und über nCino gesteuert. Bankmitarbeiter und Führungskräfte erhalten umfassende Reportingmöglichkeiten zum aktuellen Status. Dabei bedient nCino alle Compliance-Anforderungen, lässt sich in die Kern- und Transaktionssysteme eines Finanzinstituts integrieren und ersetzt Punktlösungen und manuelle Prozesse.