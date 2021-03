---------------------------------------------------------------------------

Nynomic AG: Neue Mittelfristplanung zeigt noch größere Wachstumsdynamik

Wedel (Holst.), 09.03.2021



Die Nynomic AG hat aufgrund aktueller Entwicklungen eine neue Mittelfristplanung verabschiedet. Bislang hatte sich die Gesellschaft ein mittelfristiges Ziel von rund Mio. EUR 100,0 Umsatz mit einem EBIT von ca. Mio. EUR 15,0 gesetzt.



Aufgrund der trotz der Coronavirus-Pandemie sehr erfreulichen Geschäftsentwicklung in 2020, der geplanten weiterhin sehr positiven Entwicklung in 2021, des Auftragsbestandes in Höhe von aktuell über Mio. EUR 70,0 sowie der sich konkret abzeichnenden noch positiveren Entwicklung der Tochtergesellschaften, haben sich die Vorstände der Gesellschaft, Maik Müller und Fabian Peters, nun entschlossen, die Mittelfristplanung auf ein Umsatzziel von rund Mio. EUR 150,0 bei einer EBIT-Marge von mindestens 15% heraufzusetzen.



Dieses Ziel soll weiterhin sowohl mit organischem als auch anorganischem Wachstum erreicht werden.



Über Nynomic:



Die Nynomic AG ist ein international führender Hersteller von Produkten zur permanenten, berührungslosen und zerstörungsfreien optischen Messtechnik. Die Produkte und Dienstleistungen der Nynomic Gruppe basieren auf einer breiten Palette intelligenter Sensorik zur Vermessung optischer Strahlung und smarter Technologien zur Datenaufnahme, Verarbeitung und Auswertung. Sie lassen sich in verschiedene Anwendungsbereiche skalieren und stellen aufgrund der guten Adaptierbarkeit an die Prozesse beim Kunden hohe Effizienzsteigerung und hohen Kundennutzen dar. Miniaturisierung, Digitalisierung, Automatisierung - Nynomic nutzt konsequent den stetigen Technologiewandel als Grundlage für das im Marktvergleich mittelfristig überdurchschnittliche Wachstum. Die Nynomic Gruppe hat ein klares Vermarktungskonzept als Komplettanbieter von der Komponente bis zur Lösung. Sie ist mit eigenständigen Marken und Tochtergesellschaften mit rund 425 Mitarbeitern global aufgestellt.



Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Unternehmenswebseite unter folgendem Link: www.nynomic.com

Nynomic AG

Am Marienhof 2

22880 Wedel

www.nynomic.com



Rückfragen an:



Jochen Fischer

FISCHER RELATIONS

Neuer Wall 50

D - 20354 Hamburg

phone: + 49(0)40 822 186 380

fax: + 49(0)40 822 186 450

info@fischer-relations.de



Sprache: Deutsch

Unternehmen: Nynomic AG

Am Marienhof 2

22880 Wedel

Deutschland

Telefon: +49 (0)4103 9308-0

Fax: +49 (0)4103 9308-99

E-Mail: info@nynomic.com

Internet: www.nynomic.com

ISIN: DE000A0MSN11

WKN: A0MSN1

Indizes: Scale 30

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1174121



