Hamburg (ots) - Bei Handy- und Internetverträgen achten die Deutschen häufiger

auf guten Service als auf den Preis. Jeder zweite Verbraucher in Deutschland

wählt Anbieter vorrangig nach der Qualität im Kundenservice aus. 45 Prozent

schließen am liebsten flexible Internet- oder Telefonverträge mit kurzen

Kündigungsfristen ab. Zum Vergleich: Nur rund ein Drittel der Haushalte lässt

sich bevorzugt durch niedrige Einstiegspreise überzeugen. Das ergibt eine

repräsentative Umfrage im Auftrag der Management- und Technologieberatung Sopra

Steria.



Für die Telekommunikationsbranche bedeuten die Zahlen, dass ihre

Vertriebsstrategien wie niedrige Preise für Neukunden und spezielle

Kundenhalteangebote für Wechselwillige zu kurz greifen. Vor allem viele

Low-Cost- und Discounter-Marken setzen im Vertrieb für Privatkunden auf Rabatte.

Auch die großen Netzbetreiber umwerben Kunden mit niedrigen Kosten in den ersten

zwölf Monaten. Danach steigt der Preis, was Kunden tendenziell zum Kündigen

animiert, sodass sie durch Sonderaktionen gehalten werden müssen.







Die Marktanteile der günstigen Serviceprovider ohne eigenes Netz halten sich

trotz Rabatten in Grenzen. Knapp 86 Prozent der Mobilfunkkunden haben einen

Direktvertrag bei den Netzbetreibern O2, Vodafone und

Untersuchung der Arbeitsgemeinschaft Verbrauchs- und Medienanalyse. Würden diese

Kunden zu einem günstigeren Anbieter wechseln, könnten sie insgesamt pro Jahr

rund 15 Milliarden Euro einsparen, hat das Vergleichsportal Verivox errechnet.



Dennoch bleiben viele Kunden direkt bei den Netzbetreibern unter Vertrag. Die

großen Anbieter spielen hier zum einen ihren Wettbewerbsvorteil der

verlässlichen Marke mit stabilen Leistungen aus. Zum anderen scheuen viele

Kunden Probleme beim Anbieterwechsel.



"Die Branche verschenkt hier mit ihrer Strategie 'Rabatte für Neukunden und hohe

Austrittshürden für Bestandskunden' Potenzial auf Wachstum", sagt Christoph

Henkels, Experte für die Telekommunikationsbranche bei Sopra Steria. "Die

Wettbewerbsposition des Serviceführers ist mehr oder weniger unbesetzt, auch

weil guter Service bislang als Margenkiller galt. Dabei gibt es heute Seite 2 ► Seite 1 von 2



