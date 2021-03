Seite 2 ► Seite 1 von 2

Köln (ots) - 9. März 2021 - "Wir verkaufen Wirkung, nicht nur Kontakte" - einVersprechen der Ad Alliance, an dem sie sich perspektivisch messen lässt -datenbasiert, automatisiert, gattungsübergreifend und transparent. Möglich machtdas die KI-basierte Steuerungssoftware BrandAid , die von der DATA Allianceentwickelt wurde. Ein weiteres Tool aus dem Fachbereich DATA Alliance, die sichals zukunftsweisende Brand für Daten(technologie)kompetenz innerhalb derMediengruppe RTL Deutschland etabliert hat. Fokussiert auf die Entwicklung vondatengetriebenen Lösungen mithilfe von Analytics, Machine Learning undArtificial Intelligence ist die DATA Alliance dabei, ein breites Setting anTools zu entwickeln, die nicht nur einen klaren Wettbewerbsvorteil einbringen,sondern vor allem auch die hellen Flecken in der deutschen Tool-Landschaftschließen. BrandAid ist genau ein solches Tool, das sich ein großes Stück aufder Landkarte erobern wird.Die crossmediale Werbewirkungsanalyse, die die Wirkung von Werbeausgaben überalle Gattungen hinweg messen und steuern lässt, ist nicht mehr nurWunschgedanke, sondern Realität. BrandAid ist in vielerlei Hinsicht modern,schnell, tiefgründig und neu. Zum einen steht BrandAid auf einer sehr breitenund tiefen Datenbasis, beinhaltet 4-Jahres-Daten für über 1.300 Marken inDeutschland, die knapp 40 Branchen abdecken. Zum anderen ist es ein absolutesNovum im Bereich der Werbewirkungsanalyse, dass täglich(e) Daten vorliegen undsomit Near-Realtime-Analysen möglich sind. Ein Datenschatz auf dessen Basisnicht nur ex post-, sondern auch ex ante-Analysen durchgeführt werden können.BrandAid ist in drei Modulen aufgebaut: Das Modul 1 ist das Brand-KPI-Tracking ,das sehr genau abbildet, wo einzelne Marken stehen, wohin sie sich entwickelnund wie und welche Zielgruppen innerhalb des Brand Funnels erreicht werden. ImFokus der Betrachtung stehen sechs etablierte KPIs wie beispielsweise AdAwareness, Brand Awareness oder auch Consideration. Das gilt auch für das zweiteModul - die Wirkungsanalyse . Dieses Modul basiert auf Machine Learning und KIund belegt, wie intensiv einzelne Brand-KPIs durch Werbung beeinflusst werden.Oder anders ausgedrückt: Hier wird hart belegt, ob und welcher Werbe-Euro eingut investierter Werbe-Euro ist und welchen Anteil die einzelnen Gattungen dazubeigetragen haben. Das dritte Modul soll nach vorne gerichtet sein und widmetsich der Prognose , dreht sich um die zentrale Fragestellung, wie eine Kampagnegeplant werden muss, um die optimale Wirkungsleistung zu erzielen. Hier könnenSimulationen durchgespielt und ein möglicher Erfolg beziffert werden. Fakt ist: