Köngen (ots) - Immer wieder beeinträchtigen gestörte Lieferketten die

Produktionsabläufe der deutschen Industrie. Aktuell leiden zum Beispiel die

Automobilhersteller unter massiven Nachschubproblemen bei Chips. Solche externen

Schocks treiben die Komplexität schlagartig nach oben. Um auch in diesen

Situationen handlungs- und damit überlebensfähig zu bleiben, sollten Unternehmen

rechtzeitig dafür sorgen, die Komplexitätstreiber Vielfalt, Vernetzung und

Veränderung in einem gesunden Gleichgewicht zu halten.



"Unternehmen können externe Schocks wie zum Beispiel die Corona-Pandemie nicht

verhindern. Aber sie können schon im Vorfeld mögliche Veränderungen der

Rahmenbedingungen einplanen und sich auf Extremsituationen einstellen", sagt

Dino Munk, Senior Partner der Unternehmensberatung Staufen. Der Spezialist für

Lean Development hat drei Komplexitätstreiber identifiziert: Vielfalt,

Vernetzung und Veränderung. Sie sind die Dimensionen, die ein Unternehmen im

Blick haben muss, um das Thema Komplexität bestmöglich zu beherrschen.





"Die Veränderung wirkt meist von außen und liegt damit nur begrenzt imEinflussbereich des Unternehmens. Aber Vernetzung und Vielfalt können interngestaltet werden", so Staufen-Partner Munk. "In Krisenzeiten - wie der aktuellenHalbleiter-Flaute - erkennen viele Hersteller, dass sie das ThemaVariantenmanagement nicht nur aktiv steuern können, sondern sogar müssen. Dasbedeutet: Der Grat, um die Balance der drei Komplexitätstreiber im Gleichgewichtzu halten, darf nicht zu schmal ausfallen." Um die Komplexität zu verringern,könne zum Beispiel der Variantenreichtum der eingesetzten Bauteile reduziertoder die Abhängigkeiten innerhalb der Produktionskette verringert werden.Der Staufen-Experte rät zu einer "vernünftigen Variantenplanung", um auch fürkünftige Krisen gewappnet zu sein: "Ziel ist es, einen Ausfall der Bänder zuvermeiden. Dies gelingt langfristig nicht mit einer umfangreichen Lagerhaltungnebst angeschlossener Verteilzentren. Dieser Weg ist zu teuer und nichtwertschöpfend. Also bleibt nur eine sinnvolle Variantenvielfalt, ohne dass derKunde sich dadurch eingeschränkt fühlt."Unternehmen sollten darauf abzielen, Komponenten zu standardisieren, selbst wenndie Einzelkosten dadurch eventuell minimal steigen. Die Hersteller stehen alsovor der Herausforderung, eine profitable Balance zwischen Kundenwünschen undeffizienter Produktgestaltung zu finden. "Mit kleinen Insellösungen kann diesesProblem übrigens nicht bewältigt werden", so Munk. "Hier ist eininterdisziplinäres Verständnis mit einem integrierten Varianten- undKomplexitätsmanagement notwendig. Nur über ein ganzheitliches Konzept, das den