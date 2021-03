Nürnberg (ots) - Ein 5-Jahresvergleich der Angebotsmieten von immowelt für

Wohnungen mit 40 bis 120 Quadratmetern in deutschen Mittelstädten zeigt:



- In 97 von 110 untersuchten Städten ist der Medianpreis der Mieten seit 2015 um

mehr als 10 Prozent gestiegen

- In jeder 2. Mittelstadt werden bei Neuvermietung mehr als 8 Euro pro

Quadratmeter verlangt

- Wahlkampfthema bei der Landtagswahl: In Baden-Württemberg sind 8 der 10

teuersten Mittelstädte - höchster Preis in Konstanz (12,70 Euro), stärkster

Anstieg in Aalen (+43 Prozent)

- Geteiltes Bild im Osten: Gehobene Preise in Oberzentren wie Greifswald (8,50

Euro) und Weimar (7,80 Euro), günstige Mieten in Görlitz (4,70 Euro) und

Plauen (4,60 Euro)







ohne die hohen Mieten und den Lärm einer Großstadt. Wie eine aktuelle

Untersuchung von immowelt für Wohnungen mit 40 bis 120 Quadratmetern zeigt, ist

günstiger Wohnraum in Städten mit 50.000 bis 100.000 Einwohnern aber keine

Selbstverständlichkeit mehr. In 97 von 110 deutschen Mittelstädten sind die

Angebotsmieten in den vergangenen 5 Jahren im zweistelligen Prozentbereich

gewachsen, in 31 davon gar mehr als 25 Prozent. In rund der Hälfte der

Mittelstädte wird der Quadratmeter im Median bereits für 8,00 Euro oder mehr

angeboten. Vor 5 Jahren erreichte nur ein Fünftel der Städte dieses Niveau.



Bis zu 12,70 Euro pro Quadratmeter: Teures Baden-Württemberg



Die mitunter höchsten Preise müssen Mieter in Baden-Württemberg bezahlen. In

Konstanz werden 12,70 Euro pro Quadratmeter verlangt - das ist der höchste Wert

der Untersuchung und 14 Prozent mehr als vor 5 Jahren. In Tübingen müssen

Interessenten im Median mit 12,40 Euro (+27 Prozent) pro Quadratmeter

kalkulieren und in Sindelfingen mit 12,10 Euro (+30 Prozent). Unter den Top 10

der teuersten deutschen Mittelstädte sind 8 aus Baden-Württemberg. Der höchste

Anstieg der Untersuchung ist ebenfalls dort: In Aalen verteuerte sich der

Quadratmeter um 43 Prozent auf 10,00 Euro.



Das hohe Mietniveau im südwestlichsten Bundesland lässt sich unter anderem mit

der guten wirtschaftlichen Lage erklären: Bodensee und Schwarzwald sind beliebte

Ferienregionen und boten vor Corona viele Jobs im Tourismus- und Freizeitsektor.

Viele Mittelstandsunternehmen und die beiden DAX-Konzerne

sorgten zuletzt für eine gute Konjunktur: Baden-Württemberg hat nach Bayern die

zweitniedrigste Arbeitslosenquote aller Bundesländer. Die hohe Nachfrage nach

Wohnraum hat auch außerhalb der Ballungsregion Stuttgart die Mieten steigen Seite 2 ► Seite 1 von 2



Mittelstädte versprechen eine gute Infrastruktur und viele Einkaufsmöglichkeitenohne die hohen Mieten und den Lärm einer Großstadt. Wie eine aktuelleUntersuchung von immowelt für Wohnungen mit 40 bis 120 Quadratmetern zeigt, istgünstiger Wohnraum in Städten mit 50.000 bis 100.000 Einwohnern aber keineSelbstverständlichkeit mehr. In 97 von 110 deutschen Mittelstädten sind dieAngebotsmieten in den vergangenen 5 Jahren im zweistelligen Prozentbereichgewachsen, in 31 davon gar mehr als 25 Prozent. In rund der Hälfte derMittelstädte wird der Quadratmeter im Median bereits für 8,00 Euro oder mehrangeboten. Vor 5 Jahren erreichte nur ein Fünftel der Städte dieses Niveau.Bis zu 12,70 Euro pro Quadratmeter: Teures Baden-WürttembergDie mitunter höchsten Preise müssen Mieter in Baden-Württemberg bezahlen. InKonstanz werden 12,70 Euro pro Quadratmeter verlangt - das ist der höchste Wertder Untersuchung und 14 Prozent mehr als vor 5 Jahren. In Tübingen müssenInteressenten im Median mit 12,40 Euro (+27 Prozent) pro Quadratmeterkalkulieren und in Sindelfingen mit 12,10 Euro (+30 Prozent). Unter den Top 10der teuersten deutschen Mittelstädte sind 8 aus Baden-Württemberg. Der höchsteAnstieg der Untersuchung ist ebenfalls dort: In Aalen verteuerte sich derQuadratmeter um 43 Prozent auf 10,00 Euro.Das hohe Mietniveau im südwestlichsten Bundesland lässt sich unter anderem mitder guten wirtschaftlichen Lage erklären: Bodensee und Schwarzwald sind beliebteFerienregionen und boten vor Corona viele Jobs im Tourismus- und Freizeitsektor.Viele Mittelstandsunternehmen und die beiden DAX-Konzerne Daimler und SAPsorgten zuletzt für eine gute Konjunktur: Baden-Württemberg hat nach Bayern diezweitniedrigste Arbeitslosenquote aller Bundesländer. Die hohe Nachfrage nachWohnraum hat auch außerhalb der Ballungsregion Stuttgart die Mieten steigen