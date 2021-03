Weinheim (ots) -



- Die IT-Organisation muss Unternehmen in die Lage versetzen, Geschäftsmodelle

schnell und situativ anzupassen und selbst Innovationen anzustoßen

- 5 Tipps: Um welche Aufgaben sich CIOs jetzt kümmern müssen?



Was sind die Herausforderungen der IT-Organisation der Zukunft? Als Antwort auf

diese Frage hat der IT-Service- und Managed Cloud Provider Syntax ein Whitepaper

veröffentlicht. In Interviewform geht Ralf Sürken, CEO Europe bei Syntax, auf

die Themen und Weichenstellungen ein, mit denen sich CIOs heute unbedingt

beschäftigen sollten.







Dienstleister ausgelagert werden, und der Bereiche, um die sich die interne IT

selbst kümmern sollte. Ralf Sürken bringt es auf den Punkt: "Alles Operative

auslagern, um mehr Raum für Innovationen, für Business Cases, für neue

Applikationen zu haben." Denn "ohne eine IT, die Unternehmen die Flexibilität

gibt, Geschäftsmodelle schnell und situativ anzupassen, die Innovationen fördert

und selbst anstößt, geht es nicht".



Das Whitepaper steht hier (https://syntax-systems.com/slt.php?t=qq7tys.r0edd3)

zum kostenlosen Download bereit



5 Tipps von Ralf Sürken, auf die er im Interview konkret eingeht: Um welche

Aufgaben sich CIOs jetzt kümmern müssen?



- IT-Betrieb auslagern, Business-Innovationen forcieren

- Hiring von IT-Personal wird zur Chefsache

- IT aus Kundenperspektive betreiben und weiterentwickeln

- Reverse Engineering der IT-Organisation

- Breite Vernetzung mit Business Units, Start-ups, möglichen Partnern etc.



