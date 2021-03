Dirk Müller Premium Fonds – was tun?

Liebe Leser, zuletzt häufen sich die Anfragen an uns, was man denn mit dem Dirk Müller Premium Aktienfonds tun soll. Nun, die Vergleichsgrafik stellt ihn gegen den MSCI World dar und die Interpretation, ob er “premium” ist, überlassen wir mal jedem selbst. Wir finden – Leistung soll man für sich sprechen lassen und wir wollen niemand vorschreiben, wo man sich informiert oder seine Börsenexpertise gewinnt. Wir finden – Dirk Müller liefert immer wieder interessante Erklärungsansätze zum Markt. In der Umsetzung klappt es ganz offenbar überhaupt nicht, die Gründe mögen wir nicht beurteilen. Unsere jüngsten Trades – seit November 2020 – im Turbo-Dienst haben wir als Leistungsnachweis mal unten angefügt. Wer mag und Lust auf etwas Neues hat – der probiert uns einfach aus. Hier kommt Ihr zu uns.

Ansonsten können wir nur den Ratschlag geben – an die Börse bitte nicht dogmatisch, verschwörerisch oder in einer Art Wette herangehen, sondern mit Kopf und Strategie. Auch auf den großen “Crash” zu wetten ist eine Wette und wie man sieht – keine kluge. Wir haben im Crash anders agiert und zwischen 8.000 und 10.000 im DAX eingekauft bei Qualität mit allem was wir an Geld hatten. Wir glauben an Wirtschaft, an Börse und daran, dass einer alles lenkt – der Zins. Und der ist und bleibt bei nahe 0 …Euer TEAM Feingold Research