Das sind überragende Kursaussichten, die der deutsche Reisekonzern TUI hier derzeit aufs Parkett legt. Man kann an die Tendenzen der letzten Wochen anknüpfen und weiter satte Gewinne einfahren, die den Anlegern gefallen dürften! Die Aussicht auf kommende Urlaube wird den Kurs weiter in die Höhe treiben und den Aktionären große Freude bereiten!

TUI bringt sich also bereits in Stellung und macht sich warm für die Urlaubssaison. Diese hat noch nicht mal richtig angefangen und es ist noch unklar, wie und wann Urlaube überhaupt stattfinden können. Dennoch geht der Kurs bereits in die Höhe und kann die Anleger beglücken. Tolle Aussichten also dafür, dass es hier bald richtig durch die Decke gehen kann!

Der deutsche Reisekonzern TUI aus Hannover legt eine tolle Performance hin und weiß wieder die Anleger zu begeistern. Kann man daran anknüpfen und weitere Gewinne einfahren? Es sieht ganz stark danach aus, denn gegenüber dem Aktienwert des Vortags konnte man sich bereits wieder um 1,49 Prozent steigern. Der Kurs steigt somit um 0,08 Euro an und liegt bei starken 5,18 Euro!

