BioNTech beweist also einmal mehr, dass die Impfstoff-Forschung Früchte getragen hat und der große Wirbel um die Impfstoffe unberechtigt ist. Die Impfstoffe erweisen sich weiter als gut erforscht und sehr wirksam, was auch für den Aktienmarkt interessant sein dürfte. Aus dieser Situation kann man großen Mut und Zuversicht ziehen und diese Stimmung auf die Börse widerspiegeln!

Somit kann man in der Mainzer Konzernzentrale aufatmen. Auch in der Krebsforschung macht BioNTech weiter große Fortschritte und weiß mit seinen innovativen Ansätzen zu überzeugen. BioNTech macht also weiterhin großen Spaß! Heute kann man bereits wieder 1,14 Prozent zulegen und den Wert von gestern um 0,87 Euro übertrumpfen. Der neue Kurswert liegt bei 77,33 Euro!

Fazit: Ist BioNTech wirklich der größte Gewinner der Krise oder gibt es andere interessante Werte mit mehr Potenzial? In unserer brandaktuellen Sonderstudie haben wir die Impfstoff-Aktien für Sie unter die Lupe genommen. Hier finden Sie die Ergebnisse.