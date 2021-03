Brent-Rohöl verbessert sich auf 69 USD

Anzeige

London 09.03.2021 - Die Ölpreise bewegen sich am Dienstag leicht nach oben. Brent-Rohöl verbessert sich leicht, notiert aber wieder unter der Marke von 70 USD. Die Marktteilnehmer erwarten eine steigende Nachfrage und einen anhaltenden Rückgang der Rohölbestände.



Die Förderkürzungen der OPEC+ Staaten haben in den vergangenen Monaten zu Verschiebungen an den Ölmärkten beigetragen. Die Ölproduzenten in den USA haben ihren Ausstoß deutlich reduziert und dürften auf absehbare Zeit auch nicht mehr zu alten Hochs zurückkehren.