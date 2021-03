Seite 2 ► Seite 1 von 3

Köln (ots) - Die von der Corona-Krise hervorgerufenen Unsicherheiten imAuslandsgeschäft werden 2021 für den Großteil der exportierenden Unternehmenweiter anhalten. Doch ein Jahr nach dem Ausbruch der Pandemie in Europa gibt esauch mehrere Chancenmärkte, auf denen deutsche Exporteure gute Aussichten aufzusätzliche Umsätze haben. Das zeigt eine aktuelle Analyse des internationalenKreditversicherers Atradius. Demnach bieten Malaysia, Vietnam, Ägypten, Chileund der Senegal Unternehmen neue Geschäftsmöglichkeiten sowie ein insgesamtüberschaubares Forderungsrisiko, vor allem, wenn sie im Anlage- undKonsumgütersektor tätig sind.Die fünf Volkswirtschaften haben die Corona-Pandemie dank der schnellenOrganisation von umfangreichen Test- und Behandlungskapazitäten sowie derVerhängung strikter Lockdowns vergleichsweise gut unter Kontrolle. Die bereitsangelaufenen Impfkampagnen dürften zu einer baldigen Wiederöffnung derWirtschaft führen. Hinzu kommt die relativ robuste makroökonomische Verfassungdieser Länder. "Dank umfangreicher Konjunkturpakete, einer steigendenInlandsnachfrage und der Erholung der Exporttätigkeit können Malaysia, Vietnam,Ägypten, Chile und der Senegal bereits in diesem Jahr wieder hohe Wachstumsratenerzielen", so Dr. Thomas Langen, Senior Regional Director Deutschland, Mittel-und Osteuropa der Atradius Kreditversicherung.Malaysia: Gutes GeschäftsklimaIn Malaysia rechnen die Ökonomen von Atradius 2021 mit einem Anstieg des BIP von6,2 Prozent. Die Wirtschaft des Landes ist glimpflich durch die Pandemiezeitgekommen und profitiert von einem Konjunkturpaket in Höhe von 65 MilliardenEuro, einem attraktiven Geschäftsklima sowie gut ausgebildeten Arbeitskräften.Das Forderungsrisiko liegt insgesamt auf einem moderaten Niveau, weltweitmeldeten Atradius-Kunden 2020 etwa genauso viele Schäden durchForderungsausfälle von Abnehmern aus Malaysia wie 2019. Die Volkswirtschaftprofitiert von seiner ASEAN-Mitgliedschaft, die die Handelsverbindungen zu denNachbarländern stärkt, sowie vom steigende Lohnniveau in China, das dieinternationale Wettbewerbsfähigkeit Malaysias in der Region erhöht, insbesonderein den produzierenden Wirtschaftszweigen. Positive Geschäftsaussichten fürExporteure bestehen insbesondere in den Bereichen Infrastruktur, Elektronik,Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) sowie der Landwirtschaft.Pandemiebedingt wuchs die dem Gesundheitssektor zuzurechnende Gummi- undPlastikverarbeitung im vergangenen Jahr um mehr als 200 Prozent.Vietnam: Ausländische Direktinvestitionen boomenAuch Vietnam war dank umfassender Eindämmungsmaßnahmen bislang nur wenig von der