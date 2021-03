Weiterstadt (ots) - > 20-Zoll-Leichtmetallfelgen und markante schwarze

Karosseriedetails verleihen ENYAQ iV SPORTLINE dynamischen Auftritt



> Serienmäßiges Sportfahrwerk erzielt hohe Fahrdynamik



> SPORTLINE-Variante für ENYAQ iV 60 mit 132 kW (180 PS) und ENYAQ iV 80 mit 150

kW (204 PS) erhältlich





Seite 2 ► Seite 1 von 3

> Reichweite beträgt bis zu 527 Kilometer> SKODA bietet ENYAQ iV SPORTLINE ab 43.500 Euro anDer neue SKODA ENYAQ iV steht ab sofort auch in der SPORTLINE-Variante bereit.Markante schwarze Details an Stoßfängern, Kühlergrill, Dachreling,Fensterleisten und Außenspiegeln erzeugen einen charakterstarken Auftritt. Fürbesonders agile Fahreigenschaften sorgen Heckantrieb und Sportfahrwerk. DenENYAQ iV SPORTLINE bietet SKODA als 132 kW (180 PS) starke Version iV 60 oderals iV 80 mit 150 kW (204 PS) an. Die Batterie ist 62 kWh beziehungsweise 82 kWhgroß. Mit der größeren legt der ENYAQ iV 80 SPORTLINE bis zu 527 Kilometer(1)zurück. Der ENYAQ iV SPORTLINE beginnt preislich bei 43.500 Euro. Dank derstaatlichen Innovations- und der Herstellerprämie sparen Käufer bis zu 9.570Euro.Den Einstieg in die dynamische Designline bildet der SKODA ENYAQ iV 60 SPORTLINEmit 132 kW (180 PS). Die Batterie mit 62 kWh (netto 58 kWh) ermöglicht eineReichweite von bis zu 410 Kilometern(1) im WLTP-Zyklus. Als ENYAQ iV 80SPORTLINE inklusive 82-kWh-Batterie (netto 77 kWh) legt das 150 kW (204 PS)starke Elektro-SUV im WLTP-Zyklus bis zu 527 Kilometer(1) zurück.Sportfahrwerk für besonders agiles FahrverhaltenDer ENYAQ iV SPORTLINE besitzt viel Temperament: Beide Varianten bieten miteinem maximalen Drehmoment von 310 Nm ausgesprochen sportliche Fahrleistungen.Dieses kann der Elektroantrieb aus dem Stand abrufen. Das serienmäßigeSportfahrwerk mit 15 Millimeter Tieferlegung an der Vorderachse und zehnMillimeter an der Hinterachse wertet die dynamischen Fahreigenschaftenzusätzlich auf. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt bei beiden Motorvarianten 160km/h.Schwarz ist Trumpf: Für ein ebenso elegantes wie dynamisches Design sorgen dievielen schwarzen Exterieurdetails wie zum Beispiel die speziell designtenStoßfänger, die schwarz glänzende Dachreling und die schwarzen Außenspiegel. Dieglanzgedrehten Leichtmetallfelgen Vega in 20-Zoll-Dimension lackiert SKODA inAnthrazit. Serienmäßig verfügt der ENYAQ iV SPORTLINE überVoll-LED-Matrix-Scheinwerfer inklusive automatischer Lichtsteuerung undLED-Rückleuchten sowie Blinker mit Lauflichteffekt.Die Design Selection SPORTLINE setzt die sportliche Anmutung im Interieur fort.Die vorderen Sportsitze mit integrierten Kopfstützen sowie die drei Sitze im