SevenVentures beteiligt sich an der Sanity Group

Unterföhring (ots) - SevenVentures beteiligt sich im Rahmen eines

Media-for-Equity-Investments im mittleren einstelligen Millionen Euro Bereich an

der Sanity Group (www.sanitygroup.com). Das Berliner Start-up wird das

Investment nutzen, um seine Lifestyle-Marke VAAY und die Naturkosmetiklinie This

Place auf den reichweitenstarken und zielgruppenaffinen TV-Sendern von

ProSiebenSat.1 weiter bekannt zu machen. SevenVentures ist Teil des Segments

Commerce & Ventures der ProSiebenSat.1 Media SE.



Bekanntheit der Marken soll weiter ausgebaut werden





Unter den Marken VAAY und This Place vertreibt die Sanity Group Lifestyle- undKosmetikprodukte auf CBD-Basis: Die Wellbeing-Marke VAAY steht für CBD- undhanfbasierte Produkte zur Förderung von Achtsamkeit, Balance und Wohlbefinden imRahmen eines gesundes Lebensstils, This Place steht für funktionaleNaturkosmetik und eine neue Art von natürlichen Wellness- und Beauty-Produkten.CBD ist ein nicht-psychoaktiver Inhaltsstoff aus der Cannabispflanze, der nichtabhängig macht und dem eine entzündungshemmende, krampflösende und entspannendeWirkung nachgesagt wird. Im Gegensatz zum Wirkstoff THC hat CBD keineberauschende Wirkung und fällt nicht unter das Betäubungsmittelgesetz."Wir sehen großes Potenzial in den Marken der Sanity Group und sind überzeugt,dass wir mit unserem Media-Investment und umfassenden Know-how dabei helfenkönnen, Vertrauen am Markt zu schaffen und das weitere Wachstum voranzutreiben",so Florian Hirschberger, Geschäftsführer SevenVentures. Zum Portfolio desInvestmentunternehmens gehören u. a. Brands wie AboutYou, Ottonova, Friday, tinkund Movinga."SevenVentures ist ein idealer Partner für unser Vorhaben, Menschen mitnatürlichen Inhaltsstoffen wie CBD dabei zu helfen, sich und ihrem Körper eineAuszeit zu gönnen, den Fokus-Schalter umzulegen und zu entspannen. Wir erreichensie mit unserer Botschaft über die TV-Sender genau in einem Moment, in dem siesich entspannen möchten. Die Zusammenarbeit ermöglicht uns, unsereWerbemaßnahmen für VAAY und This Place in einem reichweitenstarken Umfeld weiterauszubauen", sagt Finn Hänsel, Managing Director der Sanity Group , der dasUnternehmen zusammen mit Fabian Friede 2018 gegründet hat. "Unsere erstenTV-Kampagnen für VAAY haben sehr gute Ergebnisse erzielt. Durch die nunangestrebte erhöhte TV-Präsenz können wir den Bekanntheitsgrad unsererConsumer-Brands ausbauen und in kürzester Zeit Millionen Haushalte erreichen."Namhafte InvestorengemeinschaftSevenVentures erweitert mit seinem Einstieg die Investorengemeinschaft derSanity Group. Erst kürzlich konnte das junge Unternehmen mit MusikproduzentWill.I.Am, Hollywood-Schauspielerin Alyssa Milano, TV-Moderator KlaasHeufer-Umlauf, Fußballprofi Mario Götze, Topmodel Stefanie Giesinger sowieBitburger Ventures prominente Unterstützung für sich gewinnen. Davor haben sichu. a. mit HV Capital, TQ Ventures, Atlantic Food Labs und Cherry Venturesbereits kapitalstarke Investoren an der Sanity Group beteiligt.Über die Sanity GroupDie Sanity Group hat sich zum Ziel gesetzt, die Lebensqualität von Menschendurch den sinnvollen Einsatz von Cannabis in Europa zu verbessern. Im Fokusstehen dabei neben Arzneimitteln auch Wellbeing- und Kosmetikprodukte aufCannabinoidbasis. Unter den Marken VAAY und This Place vertreibt die SanityGroup Lifestyle- und Kosmetikprodukte auf CBD-Basis. Medizinisches Cannabis wirdfür Apotheker*innen, Ärzte*innen und Patienten*innen durch dasTochterunternehmen Vayamed GmbH zugänglich. Parallel arbeitet und forscht dieSanity Group mit ihren Tochtergesellschaften zudem an neuen Medizinprodukten,innovativen Dosierungsformen sowie technologischen Produkten undDienstleistungen. Die Sanity Group wurde 2018 von Finn Hänsel und Fabian Friedegegründet und beschäftigt mittlerweile ein Team von über 80 Mitarbeiter*innen amHeadquarter in Berlin-Mitte. Mehr Informationen unter sanitygroup.com.Über SevenVenturesMit zahlreichen Investments in verschiedenen Marktsegmenten ist SevenVenturesder führende Media-Investor weltweit. SevenVentures ist als Unternehmen desSegments Commerce & Ventures der ProSiebenSat.1 Media SE der optimale Partnerfür wachstumsstarke B2C-Unternehmen, insbesondere aus den Branchen Konsumgüter,Handel und Dienstleistungen, die das Potenzial haben, durch den Einsatz von TVWerbung nachhaltige Erfolge zu erzielen. Auch beim internationalen Wachstumunterstützt SevenVentures Unternehmen mit Media-Power, Kapital und allenweiteren Dienstleistungen. Im Segment Commerce & Ventures bündelt ProSiebenSat.1die Minderheits- und Mehrheitsinvestitionsbereiche des Konzerns. Dazu gehörenneben SevenVentures auch die Unternehmen der NuCom Group.Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/52137/4858825OTS: SevenVentures GmbH