- Verbesserter Zugang zu Finanzdienstleistungen für indonesische Unternehmen,

Privatpersonen und den ländlichen Raum

- Abfederung der Folgen der Corona-Pandemie

- Innovative Lösungen finden: Einrichtung eines Innovation Lab



Die KfW fördert die Digitalisierung in der Finanzwirtschaft in Indonesien im

Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und

Entwicklung (BMZ) mit einem Förderkredit in Höhe von 200 Mio. EUR. Im Rahmen des

"Promoting Innovative Financial Inclusion Programm" (PIFIP) erhalten kleinste,

kleine und mittlere Unternehmen sowie weite Teile der ländlichen Bevölkerung

mittels des Einsatzes von strukturbildenden Reformmaßnahmen verbesserten Zugang

zu Finanzdienstleistungen. Maßnahmen sind unter anderem die Einführung eines

elektronischen Identifikationssystems (e-KYC) zur Eröffnung eines Bankkontos,

die digitale Durchführung von Überweisungen und der Bonitätsprüfung sowie

Geldwäscheprävention und Verbraucherschutz.







Weiterentwicklung von eigenen, indonesischen Lösungsansätzen für die nationale

Herausforderung der Digitalisierung des Landes von großer Bedeutung. Sie

eröffnet die Möglichkeit für kleine und mittlere Unternehmen, einfacher auf

Kredite zurückzugreifen und ihr Geschäft auszubauen. Das wird das Wachstum

fördern, Arbeitsplätze schaffen und damit auch die Folgen der Covid-19 Pandemie

abfedern. Wir unterstützen Indonesien deshalb dabei, den eingeschlagenen

Digitalisierungspfad auszubauen", sagt Dr. Günther Bräunig,

Vorstandsvorsitzender der KfW Bankengruppe.



Besonderes Augenmerk liegt auf dem verbesserten Zugang zu Finanzdienstleistungen

für junge Menschen und die weibliche Bevölkerung, von denen bisher nur 2 %

beziehungsweise 18 % auf Kredite des regulären Finanzmarkts zugreifen können.

Sie sind zudem besonders stark durch die Auswirkungen der Covid-19 Pandemie

betroffen. Weiter ermöglicht die Digitalisierung eine bessere Aufsicht über die

Risiken der Banken sowie einen effektiveren Verbraucherschutz im Sinne der

Vermeidung einer Verschuldung der Privathaushalte.



Weiter ist die Etablierung eines Innovation Lab geplant, das über landesweite

Wettbewerbe Anreize für FinTech StartUps, Hochschulen etc. schaffen soll,

innovative Lösungen zu entwickeln. Auch die Asian Development Bank (ADB)

finanziert den indonesischen Reformansatz in dieser ersten Phase mit rund 500

Mio. USD und ist größter Finanzier von PFIP.



Weitere Informationen zum Geschäftsbereich KfW Entwicklungsbank finden Sie

unter: http://www.kfw-entwicklungsbank.de



