Eckes-Granini steigt beim Ingwershot Start-up Kloster Kitchen ein (FOTO)

Nieder-Olm (ots) - Die Eckes-Granini Group GmbH, führender Anbieter von

Fruchtsäften und fruchthaltigen Getränken in Europa, erwirbt eine

Minderheitsbeteiligung (49 Prozent) an dem fränkischen Ingwershot Start-up

Curameo AG und ihrer Marke Kloster Kitchen. Die bisherigen Gesellschafter,

bestehend aus den Gründern und der INTRO Gruppe um den Unternehmer Hans Rudolf

Wöhrl bleiben beteiligt. Der Gründer und CEO Mario Fürst zeichnet weiterhin

strategisch und operativ verantwortlich für das Start-up. Auch organisatorische

Änderungen sind nicht vorgesehen. Kloster Kitchen wird weiterhin unabhängig und

eigenständig am Markt auftreten.



Das Ende 2015 gegründete Unternehmen Kloster Kitchen ist heute Marktführer im

deutschen Shotmarkt. Kloster Kitchen produziert Ingwershots mit echten

Ingwerstückchen in Bio-Qualität. Die Nürnberger gelten mit ihrem attraktiven

Produktportfolio als Vorreiter der neuen Getränkekategorie "Organic Power

Drinks" und haben sich in den vergangenen Jahren dieses Premiumsegment

erfolgreich erschlossen. Dabei konnte das Unternehmen neben dem stationären

Handel insbesondere im E-Commerce ein starkes Wachstum verbuchen.







"Mit unserem Einstieg bei Kloster Kitchen wollen wir am künftigen Erfolg desUnternehmens partizipieren und werden es konstruktiv alsMinderheitsgesellschafter begleiten. Das heißt, dass wir Mario Fürst und seinemTeam selbstverständlich mit unserem Know-how zur Seite stehen", betont TimBerger, CEO der Eckes-Granini Gruppe."Durch die Beteiligung von Eckes-Granini gewinnen wir nicht nur einen starkenPartner, sondern profitieren künftig auch von der langjährigen Erfahrung undExpertise des europäischen Marktführers. So können wir unseren Wachstumskurs imSegment der Organic Power Drinks weiter vorantreiben", erklärt Mario Fürst,Gründer von Kloster Kitchen."Die INTRO versteht sich als Turbo, um junge Unternehmen durch fachlicheUnterstützung und Liquidität vom Start-up zu nachhaltiger Profitabilität zuverhelfen. Wenn ein Produkt wie Kloster Kitchen reif für den Weltmarkt ist,suchen wir die Partnerschaft mit international aufgestellten Unternehmen, wie indiesem Fall. Dafür können wir uns keinen besseren Partner als Eckes-Graninivorstellen", erklärt Hans Rudolf Wöhrl, Inhaber der INTRO Gruppe.Weitere Informationen über Kloster Kitchen finden Sie hier:https://www.klosterkitchen.comWeitere Informationen über die Eckes-Granini Gruppe finden Sie hier:https://www.eckes-granini.comÜber Kloster KitchenDiese Knolle knallt! Auf einer Reise zu den Wurzeln des guten Geschmacks stießFirmengründer Mario Fürst auf die Ingwerknolle. Und auf ein überliefertes Rezeptaus der Klosterküche. Davon abgeleitet auch der Markenname Kloster Kitchen. DasGeheimnis des Unternehmens aus der Metropolregion Nürnberg: Durch ein selbstentwickeltes Verarbeitungsverfahren werden die Knollen weder gequetscht nochgepresst noch zerrieben. Dank der echten Ingwerstückchen bleiben die wertvollenWirkstoffe und Spurenelemente bestmöglich erhalten und sorgen für eineinzigartiges Geschmackserlebnis. Die Produkte sind 100 Prozent BIO und 100Prozent vegan. Sie kommen mit null Prozent raffiniertem Zucker , null ProzentFarb- und Konservierungsstoffen sowie null Prozent künstlichen Aromen aus.Kloster Kitchen überzeugt - im wahrsten Sinne des Wortes - mit ausgezeichnetemGeschmack: Das Unternehmen gewann zunächst mit seinemIngwershot-Erfrischungsgetränk den "German Innovation Award 2020" und wurdeanschließend beim "German Brand Award 2020" für seine Markenarbeit undMarkenpositionierung gleich doppelt ausgezeichnet.Über die Eckes-Granini Gruppe:Eckes-Granini ist der führende Anbieter von Fruchtsäften und fruchthaltigenGetränken in Europa. Für das unabhängige Familienunternehmen mit Hauptsitz inNieder-Olm, Deutschland (Rheinland-Pfalz) liegt der Fokus auf engagierten undkompetenten Mitarbeitern, starken Marken in den Bereichen Säfte, Fruchtgetränkeund Smoothies sowie auf einer langfristigen strategischen Ausrichtung mitnachhaltiger Wertschöpfung. Eckes-Granini agiert heute mit eigenenLandesgesellschaften und strategischen Partnern schwerpunktmäßig in Europa underzielt mit insgesamt 1719 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 921 MillionenEuro. Das Fundament des Unternehmens bilden die international renommiertenPremiummarken granini und Pago zusammen mit den starken nationalen undregionalen Marken für Säfte und Fruchtgetränke. Verbraucher in 80 Ländernweltweit und besonders in Europa kennen und schätzen unsere Fruchtsäfte und dieVielfalt an Fruchtgetränken.Pressekontakt:Pressekontakt Eckes-Granini:Thomas GrafLudwig-Eckes-Platz 1, 55268 Nieder-OlmTelefon: 0 6136 / 35 1350mailto:presse-international@eckes-granini.comPressekontakt Kloster Kitchen:Sandra Staehr, Hansmann PR - Brunnthaler & Geisler GbRLipowskystraße 15, 81373 MünchenTelefon: 089 360 5499 15s.staehr@hansmannpr.dWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/136513/4858830OTS: Eckes-Granini Group GmbH