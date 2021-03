Die HAMBORNER REIT AG (ISIN: DE0006013006) hat in ihrer Prognose eher verhalten auf 2021 geschaut: Stagnation bei Mieterlösen und Bestand mit leicht negativer Tendenz. Begründet wurde dies Anfang Februar mit dem Umbau des Portfolios und dadurch entstehende Sondereinflüsse: Trennung von innerstädtischen Geschäftshäusern soll fortgesetzt werden und die Reinvestition werden zeitlich nicht zusammenpassen – hier gibt es heute eine weitere Veräusserung zu melden. Für drei an die Real derzeit vermietete Mietobjekte müssen neue Mieter gefunden werden und damit verbunden werden Renovierungskosten erwartet – bei der Suche sei man bereits mit potentiellen Mietern im Gespräch. Und Lockdownmassnahmen könnten bei einigen Mietern zur Insolvenz und somit Mietausfällen führen. Insgesamt ein Immobilienunternehmen mit einer neuen Schwerpunktsetzung und einigen „schwierigen Objekten“.

Und heute ein Kauf und ein Verkauf

Und Hamborner hat einen Kaufvertrag für ein Büroobjekt in Mainz unterzeichnet, dessen Wertpotenzial im Rahmen des „Manage-to-Core“-Ansatzes gehoben werden soll. Dieses sieht neben dem Ausbau des bestehenden Kernportfolios die Akquisition ausgewählter Immobilien vor, welche sich durch kurz- bis mittelfristig erforderliche Vermietungs-, Modernisierungs- oder Repositionierungsanforderungen kennzeichnen und diesbezüglich zusätzliche attraktive Wertsteigerungspotenziale bieten.

Weiterhin verkaufte Hamborner zwei Geschäftshäuser in Bad Homburg. Und der Gesamtverkaufspreis beläuft sich auf rd. 27,1 Mio Euro. Somit liegt er rd. 8 % über dem Verkehrswert bzw. rd. 37 % über dem Restbuchwert der beiden Objekte zum 31. Dezember 2020. Und so ergibt sich aus dem Verkauf ein Buchgewinn ungefähr in der Höhe der Restbuchwertdifferenz.

