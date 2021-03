Digitalisierung unabhängiger Händler: Knapp 6 Millionen Euro für magaloop in Seed-Finanzierungsrunde

Berlin (ots) - Der digitale B2B-Marktplatz magaloop ( http://www.magaloop.com ), der die Handelsbranche über die gleichnamige App vernetzt, sammelt in seiner jüngsten Seed-Finanzierungsrunde knappe 6 Millionen Euro an Kapital ein. Angeführt wird die Runde vom Schweizer Bestandsinvestor Redalpine. Weitere Investoren wie Atlantic Food Labs, Piton Capital, Market One Capital, Bitburger Ventures und FJ Labs sind ebenfalls erneut an der internen Runde beteiligt. Das Kapital dient dazu, zum weltgrößten Netzwerk im unabhängigen Handel zu wachsen. Darüber hinaus wird in die Weiterentwicklung der App investiert - zahlreiche Plattform-Erweiterungen, wie etwa eine Embedded Finance-Lösung, sollen den Bestellvorgang für den Convenience-Händler noch effizienter, transparenter und schneller gestalten. So revolutioniert magaloop den Impulskanal und sorgt als Digitalisierungstreiber für die Zukunftsfähigkeit der unabhängigen Kleinhändler.

Die magaloop-App digitalisiert den Bestellprozess unabhängiger stationärer Händler, zu denen insbesondere Kioske, Bäckereien, Tankstellen-Shops und Spätkaufläden zählen, und verbindet sie in einem großen Netzwerk mit Großhändlern und Herstellern von Fast Moving Consumer Goods. In einem Markt, der immer noch sehr analog funktioniert, ermöglicht magaloop den Händlern, Ware schnell und transparent zu bestellen und so Fehler im Prozess zu reduzieren. Neben Kleinhändlern profitieren auch Großhändler und FMCG-Hersteller nicht nur von der gesteigerten Effizienz der Prozesse, sondern auch von dem Zugang zu tausenden unabhängigen Händlern. Außerdem werden Big Data-Einsichten erzeugt, Warenströme optimiert und zukünftig auch die Finanzströme revolutioniert.