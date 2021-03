Insgesamt können die letzten Jahre in der Volkswagen-Aktie in einer Handelsspanne zwischen grob 125,00 und 200,00 Euro beschrieben werden. Der Corona-Crash führte zwar zu einem Ausreißer auf rund 80,00 Euro, schnell erholte sich das Papier jedoch wieder und schlug im Sommer 2020 in eine grobe Seitwärtskonsolidierung ein. Diese wurde zu Beginn dieses Jahres erfolgreich auf der Oberseite aufgelöst und brachte in der Spitze Notierungen von 198,18 Euro hervor. Hier scheinen Käufer jedoch auf Granit zu beißen, diese Woche wird von Verlusten begleitet. Gut möglich, dass nun eine gesunde Konsolidierung startet, die auf einem tieferen Niveau einen erneuten Long-Einstieg bietet.

Tief kaufen, hoch verkaufen

Ausgehend von weiteren Abschlägen in Verbindung mit einem Kursrutsch mindestens unter 187,00 Euro könnte sich eine Konsolidierung zunächst in den Bereich von 177,52 Euro einstellen, darunter findet VW bei 172,16 Euro eine weitere Unterstützung vor. Spätestens ab 160,00 Euro sollten Käufer wieder durchgreifen und einen Gipfelsturm ermöglichen. Ein Kurssprung über 200,00 Euro würde dagegen Kurspotenzial an die obere Begrenzung der bisherigen Handelsspanne von 205,00 Euro ermöglichen. Ein Durchbruch darüber wird allerdings nicht leicht werden, kann aber auch zeitnah nicht ausgeschlossen werden.