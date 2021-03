NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat das Kursziel für Lufthansa nach Zahlen von 4,50 auf 6,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die Liquidität und die Nettoschulden der Fluggesellschaft im vierten Quartal 2020 seien besser als erwartet gewesen, schrieb Analystin Muneeba Kayani in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Trotz höherer Cashflows als erwartet sieht sie jedoch Risiken für eine Kapitalerhöhung./ck/ag

