Mladá Boleslav/Shanghai (ots) - > Vierte OCTAVIA-Generation für den chinesischen

Markt mit verlängertem Radstand



> SKODA Bestseller bietet viel Komfort, höchste Sicherheit und neueste

Technologien



Vorhang auf für den neuen SKODA OCTAVIA PRO: Der tschechische

Automobilhersteller bietet die neue, vierte Generation seines Bestsellers auf

dem chinesischen Markt in einer exklusiven Variante an. Im Vergleich zum 2020 in

Europa eingeführten neuen OCTAVIA verfügt die Limousine in China über einen um

44 Millimeter vergrößerten Radstand und ist 64 Millimeter länger. Noch

deutlicher übertrifft der OCTAVIA PRO in der Länge das Modell der dritten

Generation, das in China parallel im Programm bleibt. Der SKODA OCTAVIA PRO

übernimmt die emotionale Designsprache des europäischen Modells und trägt Front-

und Heckschürzen im Stil des sportlichen OCTAVIA RS. Neben innovativen

Assistenzsystemen bietet er Infotainment der neuesten Generation. Das Interieur

prägt ein 12 Zoll großes zentrales Display.







SKODA OCTAVIA für den tschechischen Automobilhersteller ein wichtiger Eckpfeiler

auf seinem größten Einzelmarkt. Daher hat SKODA AUTO die neue, vierte Generation

des OCTAVIA für die Markteinführung in China exklusiv angepasst. Als SKODA

OCTAVIA PRO verfügt das neue Modell im Reich der Mitte über einen um 44

Millimeter auf 2.730 Millimeter verlängerten Radstand. Das verbessert das

bereits sehr großzügige Platzangebot des europäischen OCTAVIA nochmals und macht

die neue Variante zu einem echten Raumwunder. Die Gesamtlänge steigt um 64

Millimeter auf 4.753 Millimeter. Den OCTAVIA der dritten Generation, der

parallel zum neuen Modell in China weiterhin im Programm bleibt, überragt der

SKODA OCTAVIA PRO sogar um 78 Millimeter.



Emotionales Design und Schürzen im RS-Stil



Den neuen SKODA OCTAVIA PRO für den chinesischen Markt prägt die gleiche

emotionale Designsprache wie die vierte Generation des OCTAVIA in Europa. Sie

ist geprägt von skulpturalen Elementen, präzisen Linien und modernen, klaren

Flächen. Insgesamt wirkt der OCTAVIA PRO wie ein dynamisches Coupé. Diesen

Eindruck verstärken die Front- und Heckschürze im Stil des sportlichen OCTAVIA

RS, ein schwarzes Dach und schwarze Außenspiegel sowie bis zu 18 Zoll große

Leichtmetallräder. Die flachen Scheinwerfer und die Rückleuchten sind scharf

gezeichnet, verfügen SKODA typisch über kristalline Elemente und bieten

serienmäßig LED-Technologie.



Instrumententafel in verschiedenen Ebenen, 12-Zoll-Display und Head-up-Display

auf Wunsch



Eine Instrumententafel mit verschiedenen Ebenen und ein freistehender, zentraler



