Volksbanken verpflichten sich den Zielen der Vereinten Nationen / Volksbank Dreieich eG bietet unter anderem mit MeinInvest Nachhaltig Lösungen für eine nachhaltige Geldanlage

Dreieich (ots) - Genossenschaften verbinden wirtschaftlichen Erfolg mit

nachhaltigem Handeln. Nach dieser Prämisse hat auch der Bundesverband der Volks-

und Raiffeisenbanken (BVR) für die genossenschaftliche Finanzgruppe eine so

genannte Unterstützererklärung zu den Nachhaltigkeitszielen der UN

unterschrieben. "Wir freuen uns sehr über dieses offizielle Statement des

Verbandes. Nachhaltige Lösungen waren für uns schon immer selbstverständlich.

Mit diesem klaren Statement wird die nachhaltige Ausrichtung der

genossenschaftlichen Finanzgruppe sogar noch deutlicher", sagt Christian Mazzeo

von der Volksbank Dreieich ( http://www.vobadreieich.de ).



Nachhaltig anlegen





Zu den Möglichkeiten einer nachhaltigen Anlage gehört unter anderem dieAnlagestrategie MeinInvest Nachhaltig, die auch die Volksbank Dreieich anbietet.MeinInvest ist eine bereits bekannte Anlagestrategie. Sie ermöglicht, Geld mitHilfe eines digitalen Assistenten, dem Robo-Advisor, anzulegen. Möglich ist dasschon ab 25 Euro im Monat. Wer nicht nur Geld anlegen, sondern außerdemVerantwortung übernehmen möchte, der kann sich mit Meininvest Nachhaltig fürGeldanlagen entscheiden, die nachhaltige Kriterien explizit in IhrerAnlagestrategie berücksichtigen und sich aus verschiedenen nachhaltigenInvestments zusammensetzen. Weitere Informationen und Wissenswertes findenInteressierte unter http://www.vobadreieich.de/meininvest-nachhaltigNachhaltig finanzierenNatürlich ist auch nachhaltiges Finanzieren möglich. Mit dem Grünen Darlehen derMünchenerHyp geht es nachhaltig in unsere Zukunft. Das Grüne Darlehen ist füralle geeignet, die energiesparend bauen, sanieren und modernisieren wollen odereine energieeffiziente Immobilie kaufen, dafür umfinanzieren oderanschlussfinanzieren möchten. Das Nachhaltigkeitsdarlehen ist geprüft durch dieRatingagentur ISS ESG. Weitere Informationen und Wissenswertes findenInteressierte unter http://www.vobadreieich.de/nachhaltigkeit .Nachhaltig für die RegionNachhaltiges Handeln ist auch für die Region von unschätzbarem Wert. Deshalbfördert die Volksbank Dreieich auch auf lokaler Ebene zukunftsfähige Projekte.Die Bank übernimmt Verantwortung in und für die Region zum Beispiel in derKinder- und Jugendarbeit oder bei weiteren sozialen Belangen. DieCrowdfunding-Plattform der Bank, Unterstützungsleistungen an Vereine oderAktionen wie Sterne des Sports unterstützen Initiativen für unsere Zukunft. Fürmehr Nachhaltigkeit. Für unsere Zukunft.Pressekontakt:Kontakt: Volksbank Dreieich eG, Offenbacher Str. 2, 63303Dreieich-Sprendlingen, 06103 95 3000, kontakt@vobadreieich.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/135965/4858961OTS: Volksbank Dreieich eG