Stonebranch ernennt Peter Baljet zum Chief Technology Officer

Baljet verfügt über mehr als 25 Jahre an Führungserfahrung im Technologiesektor mit Schwerpunkt bei Enterprise-Softwarelösungen und -diensten. In der Vergangenheit war er in Führungspositionen in der Produktentwicklung, in der Technologiestrategie, im Produktmanagement, im operativen Geschäft und in der Beratung tätig.

Giuseppe Damiani, CEO von Stonebranch, sagte: „Wir freuen uns sehr, Peter im Führungsteam von Stonebranch willkommen zu heißen. Die Breite und Tiefe von Peters Erfahrung – insbesondere seine visionäre Arbeit bei der Entwicklung von cloudbasierten Produkten – wird besonders für unsere vielen Kunden wertvoll sein, die ihre IT-Umfelder transformieren, um mehr Cloud-Anwendungen und Infrastruktur einzubinden."

Peter Baljet meinte: „Es ist eine aufregende Zeit, dem Stonebranch-Team beizutreten. Das Geschäftswachstum ist stark , wir haben einen tollen Kundenstamm und unsere Produkte sind differenziert und sehr wettbewerbsfähig. Ich freue mich darauf, meine Erfahrung bei der Entwicklung von cloudbasierten Produkten für Stronebranch-Kunden einzusetzen. Stonebranch ist in einer einzigartigen Position, Organisationen beim Übergang zu hybriden IT-Umgebungen zu helfen, die Anwendungen und Infrastruktur vor Ort mit cloudbasierten verknüpfen. Unsere Erfahrung bei der Automatisierung und Orchestrierung von Alt-IT-Systemen vor Ort wird in Kombination mit unseren marktführenden Cloud-Funktionen unseren Kunden ein bisher unerreichtes Niveau an Transparenz und Kontrolle über Enterprise-Umgebungen vor Ort, hybride Cloud-Umgebungen und Multi-Cloud-Umgebungen bieten."

Vor Stonebranch war Baljet als Vizepräsident für Cloud Architecture, Engineering und Operations für Deloitte Consulting tätig. Baljet gründete und förderte die globale Organisation für Cloud-Innovationen von Deloitte, wobei er die Entwicklung und das operative Geschäft von Produkten auf Grundlage von Cloud-Technologien leitete, einschließlich SaaS, PaaS und IaaS.

Baljet war auch als Vizepräsident für Produktentwicklung für SAP Labs LLC tätig, wo er das globale Produktengineering und das operative Geschäft für die Vorzeige-Fertigungsprodukte der Enterprise-Klasse von SAP leitete. Vor SAP war Baljet in Führungspositionen in den Bereichen Technologie und operatives Geschäft bei Visiprise tätig, wo er für die Technologie- und Produktstrategie, Wachstum und Management von verteilten Produktentwicklungsteams sowie Consulting und den Kundendienstbetrieb verantwortlich war.

Informationen zu Stonebranch

Stonebranch baut IT-Orchestrierungs- und Automatisierungslösungen, die IT-Umgebungen von der einfachen Automatisierung von IT-Aufgaben zu einer hochentwickelten Echtzeit-Business-Service-Automatisierung verwandeln. Unabhängig vom Grad der Automatisierung ist die Plattform von Stonebranch einfach, modern und sicher. Mit der Universal Automation Platform von Stonebranch können Unternehmen Arbeitslasten und Daten nahtlos über Technologie-Ökosysteme und Silos hinweg orchestrieren. Stonebranch hat seinen Hauptsitz in Atlanta, Georgia, und verfügt über Kontakt- und Unterstützungspunkte in ganz Amerika, Europa und Asien. Stonebranch betreut einige der weltweit größten Institutionen in den Bereichen Finanzen, Produktion, Gesundheitswesen, Reisen, Transport, Energie und Technologie.

Pressekontakt:

Scott Davis

scott.davis@stonebranch.com