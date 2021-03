NORDLB belässt Evonik auf 'Halten'

Analysierendes Institut: NORDLB

Analyst: Thorsten Strauß

Analysiertes Unternehmen: Evonik

Aktieneinstufung neu: neutral

Aktieneinstufung alt: neutral

Kursziel neu: 28

Kursziel alt: 23

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Evonik nach Zahlen und Zielen von 23 auf 28 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Der Spezialchemiekonzern plane 2021 auf den Wachstumspfad zurückzukehren, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dank positiver Portfolio-Effekte und seiner breiten Aufstellung kam Evonik recht glimpflich durch die Corona-Pandemie. Dass im laufenden Jahr im besten Fall womöglich bereits wieder das Vorkrisenniveau erreicht werde, sei inzwischen weitgehend in der Aktie eingepreist. Diese weise zudem mittlerweile ambitionierte Bewertungsrelationen auf./ck/agVeröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2021 / 09:36 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2021 / 11:04 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.