Die Finanzierung des Übergangs von der Startup-Phase in die Skalierungsphase stellt junge Unternehmen häufig vor große Herausforderungen. Nach in der Regel mehreren Eigenkapitalrunden wurde der Nachweis erbracht, dass die entwickelten Produkte oder die angebotenen Dienstleistungen auf rege Nachfrage im Markt stoßen. Um diese Nachfrage zu befriedigen, sind weitere Investitionen notwendig, die finanziert werden müssen. Weiteres Eigenkapital einzuwerben, ist teuer, und die bestehenden Eigenkapitalinvestoren möchten ihr Investment hebeln.

Der natürliche nächste Schritt wäre der Gang zur Bank. Dort treffen junge Unternehmen aber häufig auf eine restriktive Kreditvergabepolitik. Eine überschaubare Kontokorrentkreditlinie ist vielleicht noch machbar, aber eine umfassende Expansionsfinanzierung, die parallel zu dem Wachstum des Unternehmens ausgebaut werden kann, ist oft nicht darstellbar.

Kapitalmarktzugang

Neben der klassischen Bankenfinanzierung und den neuen Alternativen, Crowdfunding und Kreditvermittlungsplattformen, können sich Unternehmen auch über Anleiheemissionen am Kapitalmarkt finanzieren.

Welche Version für die Realisierung des jeweiligen Finanzierungswunschs geeignet ist, hängt von den individuellen Gegebenheiten ab. Im Vordergrund sollte aber immer die alles entscheidende Frage stehen: Welche Investoren sollen angesprochen werden, welche Anforderungen an ein Investment haben diese Investoren, welche Informationen erwarten sie und wie können diese Investoren in dem vorgegebenen Platzierungszeitrahmen effizient erreicht werden?

Proaktive Kapitalmarktkommunikation

Untrennbar verbunden mit der Aufnahme von Fremdkapital auf dem Kapitalmarkt ist der Aufbau einer professionellen Kapitalmarktinformationsstrategie. Denn die Gunst der Investoren ist für die weitere Finanzierungsfähigkeit und damit die Entwicklung des Unternehmens eine der wichtigsten Komponenten und darf nicht unterschätzt werden. Dies können Veröffentlichungen auf der Unternehmenswebseite, regelmäßige Pressemitteilungen aber auch Investorengespräche sein. In jedem Fall sollte ein Bereich „Investor Relations“ auf der Unternehmenswebseite angelegt werden, in dem Anleger alle für die Anleihe relevanten Informationen findet. Gerade bei Erstemissionen ist es sehr wichtig, ein Vertrauensverhältnis zu den Kapitalmarktteilnehmern – also den Investoren – aufzubauen. Da in der Regel kein direkter Zugang zu den einzelnen Investoren besteht, ist dies für ein Unternehmen eine große Herausforderung. Gerade bei mittelständischen Unternehmen, die bisher lediglich mit ihren Banken über die finanzielle Situation ihres Unternehmens gesprochen haben, ist dieses hohe Transparenzerfordernis oft eine Hürde, die aber überwunden werden muss, wenn auch in der Zukunft der Kapitalmarkt als Finanzierungsquelle genutzt werden soll.