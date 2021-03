Berlin (ots) - "Wir sind auf dem richtigen Weg. Zwar geht es erst langsam

aufwärts, weil viele Länder noch mit den Folgen der Pandemie kämpfen, aber

einige sind bereits weiter. Die schnelle wirtschaftliche Erholung Chinas

erklärt, warum das Land im Januar sowohl bei den Exporten als auch bei den

Importen Deutschlands wichtigster Handelspartner war. Der Handel mit den USA

hingegen, deren Pandemie-Management bis vor kurzem so gut wie nicht existent

war, ist deutlich eingebrochen." Dies erklärt Anton F. Börner, Präsident des

Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), heute in Berlin

zur Entwicklung des deutschen Außenhandels.



Zuvor hatte das Statistische Bundesamt die Außenhandelszahlen für Januar 2021

bekannt gegeben. Demnach sind die Exporte in Deutschland gegenüber dem Vormonat

Dezember 2020 kalender- und saisonbereinigt um 1,4 Prozent gestiegen. Exportiert

wurden Waren im Wert von 98,1 Milliarden Euro. Damit sind die Exporte im

Vorjahresvergleich um 8,0 Prozent zurückgegangen. Mit einem Warenwert von 83,8

Milliarden Euro sind auch die deutschen Importe gesunken, im Vorjahresvergleich

um 9,8 Prozent. Die Außenhandelsbilanz schloss damit mit einem Überschuss von

14,3 Milliarden Euro ab.







im Vorjahresvergleich stark zurückgegangen ist. Das ist ein klares Zeichen, dass

die EU im Kampf gegen die Corona-Krise mehr hätte tun können und müssen. Damit

wurde eine wichtige Chance vertan, als globaler Player wahrgenommen zu werden

und eine Blaupause für andere Weltregionen zu bieten. Corona ist aber nicht das

einzige Problem für den Außenhandel. Der Brexit hat zu einem massiven Einbruch

der Handelsbeziehungen mit dem Vereinigten Königreich geführt. Es herrscht

großes Chaos. Auch die jüngste einseitige Entscheidung Londons, auf bestimmte

Zoll- und Warenkontrollen von Einfuhren aus Nordirland für weitere sechs Monate

zu verzichten, ist da wenig hilfreich. Sollte dies zu einer Nicht-Ratifizierung

des Handels- und Kooperationsabkommens durch das Parlament oder gar zu einem

Rechtsstreit zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich führen, würde dies

die Hängepartie nur verlängern. Die Wirtschaft braucht hier endlich Klarheit,

damit der bilaterale Handel nicht noch mehr leidet", so Börner abschließend.



07, Berlin, 9. März 2021



