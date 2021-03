Kempten / Berlin (ots) - Wie wirkt sich die Pandemie auf die Lebens- und

Arbeitsrealität von jungen Menschen aus? Die junge Generation fühlt sich in der

Corona-Krise nicht gehört, beteiligt und von der Politik im Stich gelassen.

Unklar war bis jetzt, wie es den jungen Menschen geht, was sie von der Politik

erwarten und wie sich die Klima- und Corona-Krise in ihrer Werteeinstellung

spiegelt. Die repräsentative "Studie Junge Deutsche 2021" bietet ein

differenziertes Bild über die Lage und Bedürfnisse der jungen Deutschen. Zudem

liefert die Studie Arbeitgebern, Politik und Eltern konkrete Tipps für den

Umgang mit der "Generation Reset".



Die vermeintlich gute Nachricht der geringen Jugendarbeitslosigkeit in

Deutschland von 5,6% (Statista, 2021) trügt. Für 29% der jungen Menschen hat

sich die finanzielle Situation und ihre Perspektive für die Zukunft

verschlechtert. Die Generation Z (14- bis 24-Jährige) ist von den Auswirkungen

der Krise besonders betroffen: Für 37% hat sich die schulisch-berufliche

Situation verschlechtert. Fast jede:r Vierte ist unzufrieden mit seiner/ihrer

psychisch-seelischen Gesundheit.





Jung sein im Jahr 2021 fühlt sich an, wie Mensch-ärgere-dich-nicht spielen: Manweiß nie, wie weit man kommt, bevor es wieder heißt " Zurück zum Anfang" . JungeLeute bleiben zuhause, anstatt mit Freund:innen Spaß zu haben. Sie fallen in einKarriereloch anstatt durchzustarten und ziehen bei Mutti ein anstatt Familie zuplanen. Kaum wird der Lockdown gelockert und etwas Freiheit liegt in der Luft,drückt wieder jemand auf Reset. Die umfassenden sozialen, wirtschaftlichen undsystemischen Einschnitte verändern die Lebenswelt und Biographien der jungenGeneration grundlegend und nachhaltig. Aus diesem Grund sieht der StudienautorSimon Schnetzer einen neuen Generationenbegriff gerechtfertigt: GenerationReset.Zusammenhalt in der Familie (69%) ist das, was für die jungen Deutschen dasLeben am meisten prägt. Familie erlebt in dieser Zeit eine regelrechteRenaissance - freiwillig oder unfreiwillig. Die Frage danach, was in Zeiten derKrise jungen Menschen Halt bietet, beantwortet die überwiegende Mehrheit mitFamilie. Diese bietet soziale Kontakte, Struktur im Alltag und finanziellenSchutz.Der Trend- und Jugendforscher Simon Schnetzer erwartet, dass "Vertrauen" dasMegathema der Zukunft wird. Die Herausforderung wird es sein, Vertrauen wiederaufzubauen: zu Freunden, in Teams, zu Politiker:innen und in die Zukunft. Damitjunge Menschen Vertrauen in die Zukunft fassen, benötigen sie eine Perspektive.Dies gilt insbesondere in der Phase der Übergänge wie beispielsweise durch eineArbeitsstelle, ein ehrenamtliches Engagement oder ein Corona-Stipendium, um sich