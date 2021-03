Neobank pockid startet Konto für GenZ mit Banking-App und Debit Mastercard (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Frankfurt/Hamburg (ots) - Die Generation Z - junge Menschen geboren zwischen1997 und 2010 - haben besondere Ansprüche an ihr Bankkonto: In Zusammenarbeitmit Mastercard bietet das Hamburger Fintech https://www.pockid.money/ als ersteNeobank in Deutschland ein digitales Bankprodukt, das zusammen mit derGeneration Z entwickelt wurde und sich speziell an junge Menschen richtet.Verfügbar ab April diesen Jahres, besteht das Angebot aus Bankkonto, Banking App(iOS und Android) und einer virtuellen und physischen Debit Mastercard,wahlweise aus Kirschholz.Wie eine kürzlich im Auftrag von pockid durchgeführte Umfrage unter mehr als1000 Jugendlichen zeigt,* kommt das Angebot zur richtigen Zeit: ObwohlJugendliche in vielen Bereichen ihres Lebens digitale Services nutzen, ist dasbei Finanzprodukten bislang deutlich seltener der Fall. So besitzt knapp einDrittel der Befragten (30 %) bislang gar kein eigenes Bankkonto und mehr als dieHälfte der Jugendlichen (58 %) erhält ihr Taschengeld weiterhin ausschließlichin bar. Gleichzeitig geben sie inzwischen das meiste Geld online aus (53 %). Indem Fall müssen viele auf die Zahlungsmittel ihrer Eltern zurückgreifen (33 %)oder Gutscheine und Geschenkkarten (28 %) nutzen. Mit dem Angebot von pockiderhalten Jugendliche jetzt eine zeitgemäße Lösung, die ihnen hilft,selbstständig und digital mit ihren Finanzen umzugehen. Das Konto funktioniertauf Guthabenbasis, so dass Nutzende es nicht überziehen können. Bei Kindern undJugendlichen unter 18 Jahren erhalten Eltern zudem einen eigenen digitalenZugang.Jes Hennig, Mitgründer und CEO von pockid, sagt: "Die junge Generation istregelmäßig online, nutzt Social Media, Streamingangebote, kauft und spieltdigital. Dennoch gibt es für sie bislang noch kein Bankangebot, das ihrenGewohnheiten und Bedürfnissen entspricht. Mit pockid wollen wir diese Lückeschließen und bieten eine Kombination aus Bankkonto, Banking-App und einer DebitMastercard an, mit der junge Menschen online wie offline selbstständig undsicher bezahlen können. Dabei haben Jugendliche und Eltern gleichermaßenjederzeit einen Überblick über die Finanzen."Wenn Kinder und Jugendliche im Alter von 7 bis 18 Jahren ein Konto bei pockideröffnen wollen, kann ein Elternteil den Prozess in wenigen Minuten komplettdigital durchlaufen. Dabei erhalten sie einen eigenen Web-Zugang, mit dem siedas Konto in Echtzeit aufladen, Bargeldabhebungen hinzufügen und einenwiederkehrenden Taschengeld-Assistenten nutzen können. Außerdem haben sie überdas Dashboard die Möglichkeit, die Debit Mastercard einzufrieren oder zusperren. Nutzende über 18 Jahren können ihr Konto selbst digital eröffnen. Die