Hamburg (ots) - Das Landgericht Ravensburg hat in einem Urteil vom 23.02.2021 -

2 O 286/20 - entschieden, dass zwei von HAHN Rechtsanwälte vertretene Kunden der

Kreissparkasse Ravensburg ihren Immobiliendarlehensvertrag aus dem Jahr 2012

unter Berufung auf Fehler in den Vertragsunterlagen wirksam gekündigt haben.

Viele Eigenheimbesitzer ärgern sich derzeit darüber, ihre Immobilienfinanzierung

nicht zu den aktuell niedrigen Marktzinsen umfinanzieren zu können. Grund

hierfür ist die typischerweise über viele Jahre vereinbarte Zinsbindungsfrist.



"Die Rechtsgrundlage des Sonder-Kündigungsrechts ist die Regelung des § 494

Absatz 6 des Bürgerlichen Gesetzbuchs", erläutert der Hamburger Rechtsanwalt

Christian Rugen von HAHN Rechtsanwälte. "In jeder Hinsicht überzeugend hat sich

das Landgericht Ravensburg unserer Argumentation angeschlossen, dass die Angaben

zum Kündigungsrecht der Darlehensnehmer im Darlehensvertrag nicht vollständig

waren und deshalb einen Ausstieg aus dem Darlehensvertrag ermöglichen. Unserer

Meinung nach ist die von der Kreissparkasse gegen das Urteil eingelegte Berufung

ohne Aussicht auf Erfolg."







auf die Immobiliendarlehen aller deutschen Sparkassen übertragbar, sondern auch

auf die Vertragsunterlagen anderer Kreditinstitute. In wirtschaftlicher Hinsicht

interessant ist die Sonder-Kündigungsmöglichkeit insbesondere deshalb, weil der

Verbraucher das Darlehen ablösen kann, ohne zur Zahlung einer sogenannten



Ausübung des Sonder-Kündigungsrechts das bei einem Immobilienverkauf zu zahlende

Vorfälligkeitsentgelt vermieden werden. HAHN Rechtsanwälte hat das erstrittene

Urteil zum Anlass genommen, Verbrauchern eine kostenfreie Erstbewertung

bezüglich ihrer Sonder-Kündigungsmöglichkeiten anzubieten.



Pressekontakt:



Hahn Rechtsanwälte PartG mbB

RA Christian Rugen

Alter Steinweg 1

20459 Hamburg

Fon: +49-40-3615720

Fax: +49-40-361572361

E-Mail: mailto:rugen@hahn-rechtsanwaelte.de



