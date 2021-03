Mit der "Stornogarantie" in die Region Wilder Kaiser

Ellmau (ots) - Gratis-Storno bis zu 48 Stunden vor Anreise sowie die

"Geld-Zurück-Garantie" machen eine sorgenfreie Buchung für den Sommerurlaub am

Wilden Kaiser möglich.



Auch wenn im Moment viele Dinge ungewiss sind, eines wissen wir ganz genau: Im

Sommer wollen wir Urlaub machen, draußen in der Natur unterwegs sein und das

Leben in vollen Zügen genießen. Natürlich mit größtmöglicher Sicherheit - und

das fängt bereits bei der Buchung an. Dementsprechend verlängert die Region

Wilder Kaiser die sogenannte "Stornogarantie"

(https://www.ots.at/redirect/stornogarantie) .









- Gratis-Storno ohne Angabe von Gründen bis 2, 7 oder 10 Tage vor Anreise

(Vermieter*innen können sich einer der Kategorien zuordnen)

- Gratis-Storno bis zum Anreisetag bei Grenzschließung, Einreiseverbot in die

Region Wilder Kaiser oder Ausreiseverbot aus der Heimatgemeinde

- Gratis-Storno im Falle einer Reisewarnung des zuständigen Ministeriums für den

Urlaubsort in der Region Wilder Kaiser

- Kostenfreie Ersatzunterkunft für positiv getestet Personen sofern notwendig



Geld zurück innerhalb von 7 Werktagen



Sollte der Fall eintreten, dass die gebuchte Reise tatsächlich nicht angetreten

werden kann, garantieren die Gastgeber*innen ihren Gästen, dass sie ihre

Anzahlung innerhalb von 7 Werktagen rücküberwiesen bekommen.



Prävention, Kontaktnachverfolgung, Testen



"Unsere Präventionskonzepte, die Maßnahmen zu Kontaktnachverfolgung und

Besucherlenkung sowie das umfangreiche Testangebot für Gastgeber*innen und Gäste

schaffen Vertrauen in den Urlaub am Wilden Kaiser. Die Sehnsucht nach Urlaub

spiegelt sich auch in der Buchungslage wider: Für den Sommer 2021 und den Winter

2021/22 ist sie aktuell sehr gut", Lukas Krösslhuber, Geschäftsführer des

Tourismusverband Wilder Kaiser.



Alle Unterkünfte in der Region Wilder Kaiser mit "Stornogarantie" finden Sie

hier (https://www.ots.at/redirect/vermieter) , sowie einen Überblick über alle

Sommer Aktivitäten (https://www.ots.at/redirect/sommeraktiv) - vom Bergsport

über Genuss-Radtouren bis hin zu kulinarischen Highlights - in der Region Wilder

Kaiser.



Pressekontakt:



Tourismusverband Wilder Kaiser

Theresa Aigner

Presse

+43 (0) 6643855952

mailto:t.aigner@wilderkaiser.info

https://www.wilderkaiser.info/de/presse.html



