Fibocom stellt auf dem MWC Shanghai 2021 mehrere 5G-NR-Module der nächsten Generation nach R16-Standard des 3GPP vor

Fibocom (Aktiencode: 300638), ein führender Anbieter von Mobilfunklösungen in Verbindung mit Embedded-Funkmodulen für das Internet der Dinge (IoT), kündigte an, dass die weltweite Markteinführung von 5G-NR-Modulen der nächsten Generation, die dem R16-Standard des 3GPP entsprechen, im Rahmen des Mobile World Congress Shanghai 2021 (MWCS21) erfolgen wird. Die Neueinführung umfasst die 5G-Modulserien FM160 und FG160 für das Sub-6GHz-Spektrum sowie die Serien FM160W und FG160W für das mmWave-Spektrum.

Fibocom Next-Gen 5G Modules (Photo: Fibocom)

Produktvideo auf YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=Wg0nE1WtoBM

Die neue 5G-NR-Modulserie basiert auf den neu angekündigten Qualcomm Snapdragon 5G-Modem-RF-Systemen X65 und X62 und bietet weiterentwickeltes mobiles Breitband und hochzuverlässige, latenzarme Mobilfunkdienste für das IIoT (Industrial IoT), FWA (Fixed Wireless Access), 4K/8K-Live-Streaming, Telemedizin, private 5G-Netze und andere Massendaten-Szenarien, da sie Datenübertragung in Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s, dreifache CA (Carrier Aggregation) zur Zusammenschaltung von FDD+TDD, TDD+TDD, FDD+FDD, weltweite Frequenzbänder von 5G SA/ENDC/4G, dynamisches Antennen-Tuning und Software-Algorithmen der nächsten Generation unterstützen.

„Qualcomm Technologies hat im Rahmen einer jahrelangen engen Zusammenarbeit mit Fibocom Innovationen und eine intensive Kooperation in einer Vielzahl von IoT-Segmenten unterstützt, die branchenübergreifend hohe Leistung und Zuverlässigkeit erfordern“, sagte Gang Sun, Vice President, Product Marketing, Qualcomm International (Shanghai) Co., Ltd. „Ausgehend von den Vorteilen unserer Modem-zu-Antenne-Lösung für 5G der vierten Generation in Bezug auf Datengeschwindigkeiten, Abdeckung, erweiterbare Architektur und Energieeffizienz freuen wir uns, dass durch die große Erfahrung von Fibocom im Bereich IoT in Kombination mit den fortschrittlichen Technologien von Qualcomm Technologies mehr Verbraucher und Branchen in den Genuss der Vorteile von 5G kommen werden.“