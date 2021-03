Frankfurt (ots) - Mit Sodexo Mobility erweitert Europas führender Anbieter von

betrieblichen Sozialleistungen sein Lösungsportfolio an Mitarbeiter-Benefits.

Zur Förderung der Gesundheit und Leistungsfähigkeit ihrer Beschäftigten

vertrauen viele Unternehmen bereits heute zum Beispiel auf die

Verpflegungslösungen, Gutscheine und Karten zum Sachbezug oder das

Gesundheitsportal von Sodexo. In Zukunft können Unternehmen ihren Beschäftigten

über Sodexo nun auch ein betriebliches Fahrrad zur privaten Nutzung, ein so

genanntes Dienstfahrrad, Jobbike oder kurz: Dienstrad, bieten. Sodexo kooperiert

hierfür mit dem Spezialanbieter Deutsche Dienstrad aus Schweinfurt.



Unterschiedliche Mitarbeiter-Benefits: Abwicklung aus einer Hand







als flexible Erweiterung ihrer Entlohnungsstrukturen unterschiedliche

betriebliche Zusatzleistungen, die individuell auf die Wünsche der Mitarbeiter

zugeschnitten sind. Insbesondere das Thema Mobilität gewinnt dabei zunehmend an

Bedeutung. Eine repräsentative Befragung von über 600 Arbeitnehmerinnen und

Arbeitnehmern belegt das eindrucksvoll: 75 Prozent der Beschäftigten finden

einen arbeitgeberseitigen Bonus oder Zuschuss zur Finanzierung eines Fahrrads

interessant. Mit dem Mobilitätsbaustein von Sodexo können Unternehmen diesem

Mitarbeiterwunsch nun auf einfache Weise entsprechen. Unternehmen die solche

Lösungen einsetzen, stärken ihre Arbeitgeberattraktivität und unterstützen auf

überaus praktische Weise die Gesundheit der Beschäftigten.



Fahrradmobilität: Politisch gewollt, steuerlich gefördert



Die Förderung einer emissionsfreien Mobilität von Arbeitnehmern ist ein

erklärtes politisches Ziel. Aus diesem Grund profitieren Unternehmen seit 2020

sowohl als Zusatzleistung, wie auch im Rahmen einer Gehaltsumwandlung von

erweiterten steuerlichen Begünstigungsregeln, wenn sie ihren Beschäftigten ein

(Elektro-)Fahrrad überlassen ( siehe: BMF-Schreiben vom 09.01.2020 (https://www.

bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Steuerarten

/Lohnsteuer/BMF_Schreiben_Allgemeines/2020-01-09-gleich-lautende-erlasse-steuerl

iche-behandlung-der-ueberlassung-von-elektro-fahrraedern-anlage.pdf?__blob=publi

cationFile&v=2) ).



Und Pedelecs und E-Bikes werden nicht nur im privaten Bereich immer populärer:

Nahezu jedes dritte Unternehmen in Deutschland bietet den Beschäftigten bereits

ein modernes Dienstfahrrad, das auch privat genutzt werden kann. Das zeigte eine

Umfrage von Sodexo unter 2.000 Unternehmen im Dezember 2020. Schätzungen zufolge

sind aktuell bereits mehr als eine halbe Million Diensträder auf Deutschlands



