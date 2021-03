NORDLB belässt CONTINENTAL AG auf 'Halten'

Analysierendes Institut: NORDLB

Analyst: Frank Schwope

Analysiertes Unternehmen: CONTINENTAL AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Aktieneinstufung alt: neutral

Kursziel neu: 120

Kursziel alt: 105

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Continental nach Zahlen von 105 auf 120 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Der Autozulieferer habe das zweite Jahr in Folge rote Zahlen verbucht, während andere aus der Branche deutlich besser durch die Pandemie kämen, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auf den neuen Conti-Chef Nikolai Setzer kämen nun massive Restrukturierungsarbeiten zu. Das Kursziel habe er "marktbedingt" angehoben./ck/agVeröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2021 / 10:18 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2021 / 10:26 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.