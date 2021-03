UBS stuft Inditex auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Inditex von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Das Kursziel für die Aktie des Modeunternehmens wurde auf 29 Euro belassen. Die raschere Erholung von der Covid-19-Krise im Vergleich zu den Wettbewerbern sei inzwischen eingepreist, schrieb Analystin Olivia Townsend in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Fokus gehe nun in Richtung langfristigerer Fragen./ck/agVeröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2021 / 12:51 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.03.2021 / 12:51 / GMT