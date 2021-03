remAUDIT - Die DQS Remote Audit Konferenz (FOTO)

--------------------------------------------------------------

Frankfurt am Main (ots) - Die DQS Gruppe veranstaltet am 04., 05. und 06. Mai

2021 die virtuelle Konferenz remAUDIT (https://www.dqs-remaudit.com/) . Im

Mittelpunkt der Veranstaltung steht ein umfangreiches Vortragsprogramm zu Remote

Audits. Das "Audit aus der Ferne" hat sich mit der COVID-19-Pandemie zu einem

unverzichtbaren Instrument entwickelt, um Audits zum Beispiel von

Qualitätsmanagementsystemen ohne Vor-Ort-Präsenz des Auditors möglich zu machen.





Das jeweils zweistündige, digital durchgeführte Konferenzprogramm ermöglichteine konstruktive und effiziente Auseinandersetzung mit dem komplexen ThemaRemote Audits. Die virtuelle Konferenzplattform bietet außerdem vielfältigeNetworking Gelegenheiten. remAUDIT ermöglicht wertvolle Wissenserweiterung,Begegnungen und Austausch, ohne dass es zu unnötigen Kontakten im öffentlichenRaum kommt.Remote Audits - Ein aktuelles Thema mit viel PotenzialRemote Audits waren noch im Januar 2020 eine absolute Ausnahme. Nun sind sienicht mehr aus dem neuen "Normal" wegzudenken. Auch in der Welt nach COVID-19werden Remote Audits weiter an Stellenwert gewinnen und die Art und Weise, wiedas eigene Unternehmen, Lieferanten und Geschäftspartner auditiert werden,nachhaltig verändern.Dieser drastische Wandel wirft viele Fragen auf. Bei der remAUDIT Konferenzkommen Standardgeber, Auditoren und Experten aus der Wirtschaft zu Wort, um dasbrandaktuelle Thema zu beleuchten, zu erkunden und zu hinterfragen. So wird einAusblick in die Zukunft des Audits ermöglicht.Im begleitenden Ausstellerbereich präsentieren sich Unternehmen mitDienstleistungen und Produkten rund um das Thema Remote Audits, unter anderenFirst Audit, Next Audit und Avatour.Informationen & Anmeldung (https://www.dqs-remaudit.com/)Interessierten steht die Konferenz-Webseite (https://www.dqs-remaudit.com/) zurVerfügung. Dort sind ausführliche Informationen zu Vorträgen und Referierendenzu finden. Auf dieser Seite erfolgt auch die Registrierung. Der Early Bird Preisvon 245,00 EUR gilt noch bis zum 15. März 2021.Die remAUDIT Konferenz ist eine Kooperationsveranstaltung der DQS GmbH, DQS CFSGmbH und DQS Medizinprodukte GmbH.DQS GmbH - The Audit CompanyThe Audit Company. Drei Worte, die dafür stehen, was wir sind und was wir tun:Wir sind Ihr Spezialist für Audits und Zertifizierungen - für Managementsystemeund Prozesse. Mit der Erfahrung aus mehr als 30 Jahren und der Expertise von 800Auditorinnen und Auditoren sind wir der kompetente Partner des Managements. Wirauditieren nach rund 100 anerkannten Normen und Regelwerken oder nach Ihrenspezifischen Vorgaben. Regional, National und International. Mehr Informationenunter http://www.dqs.deDQS CFS GmbH - Deutsche Gesellschaft für NachhaltigkeitAlle Geschäftsstellen der DQS Gruppe haben ein gemeinsames Ziel: Mitmehrwertstiftenden Begutachtungen zum nachhaltigen Erfolg unserer Kundschaftbeizutragen. Innerhalb der Gruppe bündelt die DQS CFS GmbH alle Zertifizierungs-und Auditdienstleistungen rund um die Themen Nachhaltigkeit undVerbrauchersicherheit . Neben der Zertifizierung von Qualitäts- undProduktsicherheitsmanagementsystemen umfasst dies auch die Durchführung vonLieferantenaudits, Inspektionen, Produktzertifizierungen und die Verifizierungvon Nachhaltigkeitsberichten und -kennzahlen. Mehr Informationen unterhttp://www.dqs-cfs.com/deDQS Medizinprodukte GmbHDie DQS Medizinprodukte GmbH bietet als unabhängiger und kompetenterManagementpartner von Unternehmen jeder Größe und in allen Branchen objektiveBegutachtungen nach anerkannten Normen und fach- oder industriespezifischenRegelwerken an. Die Gesellschaft, mit Sitz in Frankfurt am Main, fokussiert alsTeil der weltweit agierenden DQS Gruppe als einziger großer Zertifizierer aufdie Begutachtung und Zertifizierung von Managementsystemen in Unternehmen undOrganisationen. Mehr Informationen unter http://www.dqs-med.deDQS GruppeWeltweit zählt die DQS Gruppe mit über 80 Geschäftsstellen in mehr als 60Ländern und 65.000 zertifizierten Standorten zu den Führenden derZertifizierungsbranche. Mehr Informationen unter https://www.dqs-holding.com/Pressekontakt:DQS CFS GmbHDr. Thijs WillaertCommunication ManagerAugust-Schanz-Straße 2160433 Frankfurt am MainTel.: 069 95427-297Mail: mailto:thijs.willaert@dqs.dehttp://www.dqs-cfs.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/104526/4859070OTS: DQS GmbH